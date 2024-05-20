الاتحاد السعودي يضع مدربين كبيرين جدا ضمن خياراته
كشفت تقارير إخبارية إيطالية أن المدرب ماسيميليانو أليغري الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي من تدريب يوفنتوس سيكون أحد مرشحين اثنين لتدريب نادي الاتحاد السعودي خلال الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.
وأصبح رحيل المدرب مارسليو غاياردو عن فريق الاتحاد بعد نتائج شاحبة خلال الدوري السعودي حيث خرج الفريق بقيادة النجم كريم بنزيما خالي الوفاض من الموسم، إذ فرط في لقب الدوري لمصلحة الهلال، كما خسر لقب السوبر ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الصحفي الإيطالي، رودي غاليتي الذي يعمل في شبكة سكاي سبورت إن مواطنه ماسيمليانو أليغري والبرتغالي جوزيه مورينهو هما المدربان اللذان تتفاوض معهما إدارة الاتحاد لتولي المقاليد الفنية للفريق الأول خلال موسم 2024 ـ 2025.
وقال رودي غاليتي إن الاتحاد وضع إسمي أليغري ومورينيو على رأس قائمة الأسماء المرشحة لتعويض مارسيلو غاياردو في الموسم المُقبل.
وأقيل أليغري من تدريب يوفنتوس يوما واحدا بعد تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا الأسبوع الماضي بفوزه على أتالانتا، وذلك في وقت أكدت عديد المصادر أن الإقالة تقف وراءها أسباب سلوكية تتعلق بالمدرب.
أما مورينهو فقد غادر نادي روما وسط الموسم ولا يزال حتى الآن دون فريق بالرغم من تداول كثير من التقارير حول وجهته المقبلة ورغبة أندية أوروبية في التعاقد معه.
وتحت قيادة مارسيلو غاياردو الذي تسلم مقاليد تدريب النادي في نوفمبر 2023 خلفا للبرتغالي نونو سانتو، يحتل الاتحاد المركز الخامس في دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة وذلك قبل جولتين من نهاية السباق، فيما عجز زملاء الفرنسي نغولو كانتي عن تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات رسمية واكتفوا بتعادل يتيم و4 هزائم.