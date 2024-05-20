الاتحاد السعودي يضع مدربين كبيرين جدا ضمن خياراته

كشفت تقارير إخبارية إيطالية أن المدرب ماسيميليانو أليغري الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي من تدريب يوفنتوس سيكون أحد مرشحين اثنين لتدريب نادي الاتحاد السعودي خلال الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وأصبح رحيل المدرب مارسليو غاياردو عن فريق الاتحاد بعد نتائج شاحبة خلال الدوري السعودي حيث خرج الفريق بقيادة النجم كريم بنزيما خالي الوفاض من الموسم، إذ فرط في لقب الدوري لمصلحة الهلال، كما خسر لقب السوبر ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الصحفي الإيطالي، رودي غاليتي الذي يعمل في شبكة سكاي سبورت إن مواطنه ماسيمليانو أليغري والبرتغالي جوزيه مورينهو هما المدربان اللذان تتفاوض معهما إدارة الاتحاد لتولي المقاليد الفنية للفريق الأول خلال موسم 2024 ـ 2025.