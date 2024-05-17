لأسباب سلوكية.. إقالة أليغري من تدريب ليوفنتوس

وأُوقف ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس لمباراتين بعد طرده في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم في الفوز على أتالانتا 1-0 الأربعاء، وفقاً لما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة أمس الخميس.

وبررت لجنة الانضباط في الاتحاد قرارها بالإشارة بشكل خاص إلى "سلوكه العدواني تجاه الحكم المساعد الرابع"، بالإضافة إلى "عودته إلى أرض الملعب بعد طرده بسلوك غير محترم تجاه الحكام".

وأصدر نادي يوفنتوس بيانًا رسميًا قال فيه إن الإقالة تأتي "بعد سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا".

واعتبر النادي الإيطالي أن سلوكيات أليغري "تتعارض مع قيم يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله".

وقال يوفنتوس في بيانه: "تنتهي فترة التعاون، التي بدأت في عام 2014، واستؤنفت في عام 2021 وانتهت بعد المواسم الثلاثة الأخيرة مع نهائي كأس إيطاليا".

واختتم النادي الإيطالي بيانه قائلا: "نتمنى التوفيق لماسيميليانو أليغري في مشاريعه المستقبلية".