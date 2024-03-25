مدرب موريتانيا يتحدى المغرب

رفع الفرنسي أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا، راية التحدي أمام المغرب قبل مواجهة المنتخبين وديًا.

ويلعب منتخب المغرب وموريتانيا وديًا، يوم الثلاثاء، على المركب الرياضي محمد الخامس.

وقال مدرب موريتانيا في تصريح نقله موقع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم: "المباراة ضد المغرب ستكون صعبة، لن أقول إننا سنفقد نقاط المباراة، بل لأننا سنلعب بملعبهم وأمام جمهورهم، أكيد أننا هنا لاكتساب الخبرة، ولن نسمح لهم بحدوث ذلك".

وأضاف: "سنكون ندًا لهم كما يتوقعون، سيجدون منافسًا عنيدًا ولاعبين مقاتلين لهم الرغبة في الفوز، وفي مستوى المهمة".

وتابع مدرب موريتانيا: "خسارتنا أمام مالي وديًا لا تعكس وجه المباراة لأننا افتقدنا لغيابات، وأُصيب عدد من اللاعبين".