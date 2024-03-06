هذا المدرب المُرشح الأوفر حظاً لخلافة تشافي في قيادة برشلونة
قالت صحيفة "ماركا" إن الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، لا يزال المُرشح الأوفر حظاً لخلافة تشافي هيرنانديز في تدريب برشلونة، الموسم المقبل.
ويبحث نادي برشلونة عن مدرب بشكل حثيث لخلافة تشافي، الذي أعلن رحيله رسميا عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.
ووفقا لتقارير سابقة، فإن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، سيعقد مقابلات مع المدربين المرشحين لقيادة البارسا خلال التوقف الدولي في مارس الجاري.
وقالت الصحيفة في تقريرها: "دي زيربي ليس الوحيد الذي يتم التفكير فيه من قِبل الإدارة الرياضية في البارسا، ولكن في هذه اللحظة هو الخيار الأول، ولن تكون مهمة قيادته للبارسا سهلة بسبب وضعه القانوني مع برايتون؛ إذ إن لديه عقدًا ساريَ المفعول مع الفريق الإنجليزي حتى عام 2026، وليس هذا فقط، فالنادي الإنجليزي يسعى لتمديد عقده مع المدرب الإيطالي".
وأشار التقرير: "مسؤولو برايتون لم يتوصلوا إلى اتفاق مع دي زيربي بشأن تمديد عقده حتى الآن، رغم وجود محادثات منذ نوفمبر الماضي، مع العلم أن النادي يضغط من أجل هذا الأمر".
وأوضحت أن دي زيربي لم يمنح رده النهائي بشأن تمديد عقده مع برايتون؛ نظرًا لوجود اهتمام، ليس فقط من برشلونة، ولكن من عدة أندية أوروبية أخرى.
ونوهت "ماركا": "يدرك دي زيربي أيضا أن الوضع الذي تسير عليه الأمور الآن ليس هو الوقت المناسب للتسرع وإتمام التجديد".
واختتم التقرير: "يشعر دي زيربي براحة كبيرة في النادي الإنجليزي ويتمتع بعلاقة جيدة جدًا مع اللاعبين والإدارة الرياضية، وبالنسبة له من المهم جدًا أن يكون في مكان يرتاح به، لكن في الوقت نفسه، لديه أيضًا طموحات في الانتقال إلى نادٍ كبير، وهذا هو الاحتمال المتاح له الآن، إذا أكد برشلونة له أنه المُرشح المفضل لخلافة تشافي في الفريق".
وتكمن الأزمة بالنسبة للأندية الراغبة في التعاقد مع دي زيربي بضرورة دفع تعويض مالي لبرايتون قدره 12 مليون جنيه إسترليني، قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويقدم دي زيربي عملًا رائعًا مع برايتون في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز التاسع بجدول الترتيب، وتحسنت نتائج الفريق بقيادته.