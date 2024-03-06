هذا المدرب المُرشح الأوفر حظاً لخلافة تشافي في قيادة برشلونة

قالت صحيفة "ماركا" إن الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي، لا يزال المُرشح الأوفر حظاً لخلافة تشافي هيرنانديز في تدريب برشلونة، الموسم المقبل.

ويبحث نادي برشلونة عن مدرب بشكل حثيث لخلافة تشافي، الذي أعلن رحيله رسميا عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، سيعقد مقابلات مع المدربين المرشحين لقيادة البارسا خلال التوقف الدولي في مارس الجاري.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "دي زيربي ليس الوحيد الذي يتم التفكير فيه من قِبل الإدارة الرياضية في البارسا، ولكن في هذه اللحظة هو الخيار الأول، ولن تكون مهمة قيادته للبارسا سهلة بسبب وضعه القانوني مع برايتون؛ إذ إن لديه عقدًا ساريَ المفعول مع الفريق الإنجليزي حتى عام 2026، وليس هذا فقط، فالنادي الإنجليزي يسعى لتمديد عقده مع المدرب الإيطالي".