5 أسماء دمرت موسم برشلونة

خماسي الوسط

هناك خمسة أسماء بالتحديد تسببت فيما يمر به برشلونة بالموسم الجاري، فالنادي الكتالوني فقد لاعبين في خط الوسط خلال سوق الانتقالات، أولهما هو سيرجيو بوسكيتس وثانيهما هو فرانك كيسييه.

النجم الإسباني لا يوجد بديل له حتى الآن، وإن كثرت محاولات تشافي بتغيير مركز كريستنسن، واستخدام روميو، وغوندوغان، وفرينكي دي يونغ، وغيرها من المحاولات.

هناك أيضًا كيسييه، الذي كان بديلًا مثاليًا في تشكيلة المدرب الشاب، والذي لم يخيب الظن أبدًا، وكانت له بصمات تهديفية عديدة، تسببت بشكل مباشر في حصد النادي الكتالوني للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

أضف إلى رحيل ذلك الثنائي إصابة غافي الطويلة، التي أنهت الموسم الخاص به بشكل مبكر وحرمت تشافي وبرشلونة منه.

ومع ذلك هناك أيضًا إصابات فرينكي دي يونغ، وبيدري غونزاليس المتكررة؛ فالأول غاب أكثر من 100 يوم هذا الموسم، بسبب إصابات الكاحل بإجمالي 15 مباراة في كل البطولات، وها هو إصابته قد تكررت ولن يعود قبل ستة أسابيع.

والثاني بالمثل، تقترب أيام غيابه من الـ 100؛ إذ غاب عن 15 مباراة، وإصابته الجديدة لم يتم تحديد موعد عودته منها بعد.