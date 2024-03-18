بالأسماء.. الزمالك يحصل على توقيع 3 حراس مرمى

يستهدف نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع حارس مرمى في الموسم الجديد، من أجل تدعيم هذا المركز، خاصة في ظل ما تردد عن تأجيل ملف تجديد عقد محمد صبحي ومحمد عواد، ثنائي حراسة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الإثنين، إن "إدارة الزمالك تخشى من موقف تجديد الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، خاصة وأن هناك خلافات كثيرة في هذا الملف".

وأضاف: "الزمالك بدأ بتأمين صفوفه بالحصول على توقيع 3 حراس مرمى، وهم محمد البلعوطي حارس إنبي، ومحمود جاد حارس المصري البورسعيدي، ومحمد مجدي حارس الداخلية".

ومن المقرر أن يحسم الزمالك ملف التعاقد هذا مع انطلاق الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن هناك جلسة أخرى ستجمع مسؤولي الزمالك مع عواد وصبحي لمعرفة رغبتهم وحسم الأمور للمرة الأخيرة.

وأتم أن جوزيه غوميز، مدرب الفريق، طلب تمديد عقد الثنائي واستمرارهما مع الفريق في الفترة المقبلة.