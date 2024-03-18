بالأسماء.. الزمالك يحصل على توقيع 3 حراس مرمى
يستهدف نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع حارس مرمى في الموسم الجديد، من أجل تدعيم هذا المركز، خاصة في ظل ما تردد عن تأجيل ملف تجديد عقد محمد صبحي ومحمد عواد، ثنائي حراسة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الإثنين، إن "إدارة الزمالك تخشى من موقف تجديد الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، خاصة وأن هناك خلافات كثيرة في هذا الملف".
وأضاف: "الزمالك بدأ بتأمين صفوفه بالحصول على توقيع 3 حراس مرمى، وهم محمد البلعوطي حارس إنبي، ومحمود جاد حارس المصري البورسعيدي، ومحمد مجدي حارس الداخلية".
ومن المقرر أن يحسم الزمالك ملف التعاقد هذا مع انطلاق الموسم الجديد.
وأشار المصدر إلى أن هناك جلسة أخرى ستجمع مسؤولي الزمالك مع عواد وصبحي لمعرفة رغبتهم وحسم الأمور للمرة الأخيرة.
وأتم أن جوزيه غوميز، مدرب الفريق، طلب تمديد عقد الثنائي واستمرارهما مع الفريق في الفترة المقبلة.
ويأتي الغضب من صبحي وعواد بسبب تراجع المستوى، إلى جانب ارتفاع المطالب المالية الخاصة بهما من أجل تجديد العقود والبقاء في الزمالك فترة لا تقل عن 3 مواسم مقبلة.
وأسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، عن مواجهة الزمالك لنظيره مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي بالبطولة القارية.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فيوتشر في مباراة الذهاب، يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري.
أما مباراة الزمالك وفيوتشر في موقعة الإياب، فستقام يوم السابع من أبريل المقبل.
ويسعى الزمالك للمضي قدمًا نحو حصد بطولة الكونفدرالية الثانية في تاريخه بعد الظفر بلقب 2019.
وتأهل فريق مودرن فيوتشر بعد حصده مركز الوصافة في المجموعة الأولى، برصيد 11 نقطة.
ويطمح في الوقت ذاته لمواصلة المشوار من أجل تحقيق البطولة القارية الأولى في تاريخه.