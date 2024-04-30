قرار جديد من الاتحاد الفرنسي ضد اللاعبين المسلمين

يبدو أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مصرًا على إثارة الجدل واتخاذ إجراءات غريبة تجاه اللاعبين المسلمين الموجودين على أراضيها.

ويلعب في الدوري الفرنسي بمختلف درجاته العديد من اللاعبين المسلمين سواء كانوا من جنسيات عربية أم من جنسيات أخرى.

وبعد القرار الأخيرة الذي صدر، في شهر رمضان الماضي، بعدم السماح بحصول اللاعبين المسلمين الصائمين على راحة خلال المباريات من أجل تناول وجبة الإفطار عند حلول موعد أذان المغرب، أصدر الاتحاد الفرنسي قرارًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، بحظر ارتداء اللاعبين السراويل الضيفة الطويلة أو ما تُعرف باسم (الطماق) ويتم ارتداؤها تحت الشورت.