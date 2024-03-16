الدوري الفرنسي يرد على سخرية دوري الملوك (صورة)

وفي الأسفل يظهر مبابي ومعه كرة وجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتعود صورة بيكيه ومبابي إلى عام 2021، حيث تواجه باريس سان جيرمان وبرشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وفاز باريس سان جيرمان 4/1 في مباراة الذهاب، سجل منها مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك"، قبل أن يتعادلا في الإياب 1/1.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا برشلونة وباريس سان جيرمان في صدام مرتقب.

وتقام مباراة الذهاب في فرنسا على ملعب بارك دي برانس، والإياب في إسبانيا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

و"دوري الملوك" عبارة عن منافسة جديدة في عالم كرة القدم أعلن عن انطلاقها جيرارد بيكيه، وينظمها عبر شركته "كوزموس" الاستثمارية، وتجمع بين أشهر نجوم كرة القدم السابقين وصنّاع المحتوى، وفي مقدمتهم الإسباني إيكر كاسياس، وثنائي الأرجنتين سيرجيو أغويرو وخافيير سافيولا.

وسيكون على برشلونة التعامل مع المتوهج كيليان مبابي، الذي على الأغلب سيواجهه الموسم المقبل بانضمامه إلى ريال مدريد.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن مبابي لعب مرتين ضد برشلونة، فاز مرة وتعادل مرة، وسجل أربعة أهداف.