صدمة القوائم قد تدفع الهلال لاتخاذ "قرار مر"

أيام قليلة تفصلنا عن بداية سوق الانتقالات، ووفقًا لشبكة (SSC) السعودية، فإن الهلال يستعد لحراك مؤثر ومهم على مستوى الأسماء في ميركاتو الصيف المقبل، بضخ مالي كبير جدًّا من العضو الذهبي الهلالي الأمير الوليد بن طلال".

ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن؛ إذ جاء القانون الجديد الذي يفرض على الأندية قائمة بـ 25 لاعبًا خلال الموسم المقبل، سيجبر نادي الهلال على تقليص عدد لاعبيه المحترفين.

وبحسب الإعلامي عبدالله الحنيان، اعترض نادي الهلال على تقليص قائمة لاعبي الأندية، خاصة وأنه سيضطر إلى اتخاذ "قرار مر".

وأوضح: "من الوارد أن يتخذ الهلال قرارًا برحيل عدد من لاعبيه الدوليين المؤثرين، بسبب قرار تقليص قوائم الأندية".

وشدد الإعلامي السعودي، على أن الهلال من الممكن أن يمد يد التعاون مع النصر، من أجل تقديم احتجاج رسمي لزيادة القائمة إلى 30 لاعبًا، بسبب منافسة الفريقين على جميع البطولات.