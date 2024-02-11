آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع هانز فليك

وأضاف التقرير: "فليك لم يكتف الفترة الماضية ببدء تعلم اللغة الإسبانية كما أشير في ألمانيا، بل بدأ البحث عن مساعدين يتحدثون اللغتين الألمانية والإسبانية ليكونوا بمثابة جسر للتواصل حال اختياره ليكون مدرب برشلونة القادم، وأن المتداول الآن من الأسماء: أوسكار كوروتشانو، وكريستيان فييل".

يُذكر اثنان من الأسماء في الوقت الحالي في دائرة كرة القدم الألمانية. أولهما المدرب أوسكار كوروتشانو، الإسباني الأصل عمل مع فليك سابقًا في منتخب الشباب حين كان فليك مدربًا، ولديه خبرة طويلة كلاعب ومدرب، كما قاد عدة أندية وعمل في مراكز التدريب، مثل: منتخب الشباب في هنغاريا، أمَّا كريستيان فييل، المدرب الحالي لنورمبرغ والذي ينحدر من غاليسيا، فلديه أيضًا مسيرة تدريبية جيدة.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، علق مؤخرًا على مسألة تعيين المدير الفني الجديد قائلًا: "ديكو، المدير الرياضي، هو من سيقرر ذلك، لم أتحدث مع أي مدرب".

وأشار: "الخيارات محدودة ولذلك يجب أن يأتي مدرب ذو تاريخ كبير وإلا سنتخذ قرارًا أكثر إبداعًا".