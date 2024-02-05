هانز فليك يستعد لتدريب برشلونة

ونقلت الصحيفة عن صحيفة "بيلد" أن فليك يبحث عن تحدٍ جديد في الصيف المقبل، إلى درجة أنه بدأ تلقي دروس لتعلم اللغة الإسبانية.

وفاز فليك مع بايرن ميونخ بالثلاثية العام 2020، وكان مدرب الفريق البافاري في الفوز التاريخي 8/2 على برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يحب فليك، ونقلت أن ديكو المدير الرياضية لبرشلونة، ونيابة عن لابورتا، اتصل بفليك للإشارة إلى أنه كان ضمن القائمة المختصرة للمدربين المستقبليين للنادي الكتالوني.

ولم ينكر لابورتا ذلك، وقال قبل أيام إن ملف مدرب برشلونة الجديد بيد ديكو.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن فليك أدار 86 مباراة لبايرن ميونخ فاز في 70 وتعادل 8 مرات وخسر 8 مرات.

وبعد ذلك تولى فليك تدريب منتخب ألمانيا وقاده في 25 مباراة فاز في 12 منها وتعادل 7 مرات وخسر 6 مرات.