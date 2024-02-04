خدعة تشافي.. هل ينقلب موسم برشلونة رأسًا على عقب؟

حقق فريق برشلونة الفوز الثاني له على التوالي في الدوري الإسباني على حساب ألافيس، يوم السبت، بعد إعلان تشافي هيرنانديز، مدرب البلوغرانا، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وجاء هذا الإعلان عقب الخسارة بخماسية أمام فياريال.

فوز الأمس جاء بأداء ومستوى مقنع للغاية، حيث صمد الفريق دفاعيًا وتقدم في النتيجة ونجح في توسعة الفارق قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف التقليص، ثم حسم المواجهة بهدف ثالث للبديل فيتور روكي والذي تعرض للطرد لاحقًا.

بعيدًا عن الفوز الثاني على التوالي، الفريق الكتالوني يقدم مستويات مقنعة حقًا، بالأخص على المستوى الهجومي الذي أصبح أكثر قوة وحسمًا من قبل.

كذلك على المستوى الدفاعي، فالأخطاء قلت بالرغم من تهديد ديبورتيفو ألافيس لمرمى إيناكي بينيا مرات عديدة، وأصبح هناك المزيد من القتال على كل كرة.