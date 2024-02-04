خدعة تشافي.. هل ينقلب موسم برشلونة رأسًا على عقب؟
حقق فريق برشلونة الفوز الثاني له على التوالي في الدوري الإسباني على حساب ألافيس، يوم السبت، بعد إعلان تشافي هيرنانديز، مدرب البلوغرانا، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وجاء هذا الإعلان عقب الخسارة بخماسية أمام فياريال.
فوز الأمس جاء بأداء ومستوى مقنع للغاية، حيث صمد الفريق دفاعيًا وتقدم في النتيجة ونجح في توسعة الفارق قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف التقليص، ثم حسم المواجهة بهدف ثالث للبديل فيتور روكي والذي تعرض للطرد لاحقًا.
بعيدًا عن الفوز الثاني على التوالي، الفريق الكتالوني يقدم مستويات مقنعة حقًا، بالأخص على المستوى الهجومي الذي أصبح أكثر قوة وحسمًا من قبل.
كذلك على المستوى الدفاعي، فالأخطاء قلت بالرغم من تهديد ديبورتيفو ألافيس لمرمى إيناكي بينيا مرات عديدة، وأصبح هناك المزيد من القتال على كل كرة.
خدعة تشافي
إعلان تشافي الرحيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فياريال كان بمثابة إزاحة للكثير من الضغوطات على كاهله هو ونجوم الفريق.
خروجه أمام الجميع وإعلان الرحيل كان بمثابة تحمل المسؤولية كاملة وتبرئة لنجوم الفريق الذين كانوا يعانون الكثير من الضغط والتسرع في المباريات السابقة.
برشلونة كان قد خرج من هزيمة بخمسة أهداف أمام فياريال، وقبلها رباعية أمام أتلتيك بيلباو سبقتها رباعية أخرى أمام ريال مدريد وفقد حظوظ التنافس على 3 بطولات في فترة قصيرة للغاية، ولم يكن هناك الكثير ليخسره بعد تصريح تشافي.
المدرب بتلك الطريق منح الضوء الأخضر للاعبيه من أجل العودة لتقديم أفضل مستوياتهم، بالأخص أمثال روبرت ليفاندوفسكي الذي أوضح لتشافي بشكل شخصي كم هو منزعج من قرار رحيله.
كل شيء ونقيضه
كما أوضح ليفاندوفسكي لتشافي فمشكلة برشلونة في الأشهر الأخيرة تعود في الأساس لعدم تقديم اللاعبين كل ما لديهم، وربما يكون الأداء في الفترة الأخيرة محاولة منهم لإثناء المدرب عن قراره.
تستطيع التأكد من ذلك بإمعان النظر في نتائج آخر 5 مباريات لبرشلونة، فمن هزيمتين بتسعة أهداف نجح الفريق في الفوز في مواجهتين متتاليتين واهتزت شباكه مرة واحدة، أي تحول ذلك؟ وما الذي أضيف للنادي الكتالوني فنيًا؟ بالعكس فقد الفريق جواو فيليكس وسيرجي روبرتو وفيران توريس بسبب الإصابة، وخاض أكثر من 20 دقيقة أمام ألافيس على أرضه ووسط جماهيره بلاعب أقل.
مفاجأة في نهاية الموسم
لو استمر أداء برشلونة بذلك الشكل ربما تحدث المفاجأة في نهاية الموسم، بالطبع الحديث هنا ليس عن تحقيق لقب الدوري الذي أصبح صعبًا للغاية في ظل مستويات ريال مدريد وجيرونا والتأخر بعشر نقاط كاملة عن القمة.
وبالطبع ليس عن دوري أبطال أوروبا الذي يعد برشلونة أقل الفرق جاهزية للفوز به، فلو تجاوز النادي الكتالوني نابولي في دور الـ16 كيف سيلعب أمام مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ أو ريال مدريد أو حتى فرق مثل آرسنال وإنتر وأتلتيكو؟!.
لكننا نتحدث عن الوصول إلى نصف نهائي الأبطال، وربما القتال على الدوري حتى الجولات الأخيرة بعد الابتعاد بهذا الشكل عن القمة، ربما وقتها تحدث المفاجأة ويقرر تشافي هيرنانديز البقاء في صفوف النادي الكتالوني، وتكون خدعته قد نجحت في تحفيز لاعبيه وقلب الموسم رأسًا على عقب.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 50 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي سيواجه أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، وبفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي يواجه ريال سوسيداد.