سر الشارات الخضراء التي ارتداها لاعبو برشلونة (صور)

ظهر لاعبو برشلونة وهم يرتدون شارات خضراء على أذرعهم في مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في لقاء الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني، وهو ما أثار التساؤلات عن السبب وراءها.

وحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الليغا.

ويطلق على هذه الشارات اسم "الأمل"، وهي مخصصة للتوعية ورفع الوعي بمرض السرطان.

وارتدى هذه الشارات كل أندية الدوري الإسباني خلال الجولة الحالية.