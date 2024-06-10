دي يونغ يراوغ برشلونة بمخطط البقاء
بدأ الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة الإسباني ، تنفيذ مخطط مثير تجاه إدارة ناديه.
ويرتبط دي يونغ بعقد رسمي مع برشلونة ينتهي في صيف العام المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل.
وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن تقدم برشلونة بعرض لتجديد عقد دي يونغ دون أي زيادة في الراتب السنوي، ولكن اللاعب الهولندي لم يرد على هذا العرض.
وأشارت الصحيفة إلى أن دي يونغ لديه اتصالات من أندية كبرى على رأسها بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه في الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة أن دي يونغ يميل للبقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده وعدم الرحيل رغم هذه العروض.
ويدرس دي يونغ للرحيل المجاني عن برشلونة عقب نهاية عقده أو إجبار ناديه على زيادة قيمة راتبه السنوي خلال الفترة القادمة حال تألقه.
وتعاقد برشلونة مع دي يونغ قادمًا من أياكس الهولندي في صيف 2019.
وعاد اللاعب إلى تدريبات منتخب هولندا خلال الساعات القليلة الماضية بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة في الكاحل.
ويسابق دي يونغ الزمن للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية التي تقام في ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل.