دي يونغ يراوغ برشلونة بمخطط البقاء

وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن تقدم برشلونة بعرض لتجديد عقد دي يونغ دون أي زيادة في الراتب السنوي، ولكن اللاعب الهولندي لم يرد على هذا العرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي يونغ لديه اتصالات من أندية كبرى على رأسها بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن دي يونغ يميل للبقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده وعدم الرحيل رغم هذه العروض.

ويدرس دي يونغ للرحيل المجاني عن برشلونة عقب نهاية عقده أو إجبار ناديه على زيادة قيمة راتبه السنوي خلال الفترة القادمة حال تألقه.