من هي صديقة بيلينغهام "الغامضة"؟ (صور)
أصبحت لورا سيليا فالك، صديقة النجم الإنجليزي جود بيلينغهام مثار حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بعد كشف علاقتها بمهاجم ريال مدريد.
وتم الكشف عن وجود علاقة عاطفية بين بيلينغهام لاعب ريال مدريد، وعارضة الأزياء الهولندية الرائعة لورا سيليا فالك.
وحرص بيلينغهام على إخفاء علاقته بالعارضة الهولندية التي لم تظهر معه في أي مناسبة عامة، ولكن صحيفة "ذا صن" أكدت أن النجم الإنجليزي نجح في استمالة النجمة البالغة من العمر 25 عامًا من خلال سلسلة من الزيارات إلى منصة النجمة الإسبانية في "إنستغرام".
من هي صديقة بيلينغهام "الغامضة"؟
صحيفة "ذا صن" كشفت أن لورا سيليا فالك تتمتع أيضًا بالنجاح في حد ذاتها، حيث امتلكت وكالتها الخاصة لاستشارات وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تعمل النجمة الهولندية في عرض الأزياء لعدد من سلاسل العلامات التجارية.
وتعد لورا سيليا نجمة إعلانات معروفة، ويتابعها 388 ألف شخص في "إنستغرام".