من هي صديقة بيلينغهام "الغامضة"؟ (صور)

وتم الكشف عن وجود علاقة عاطفية بين بيلينغهام لاعب ريال مدريد، وعارضة الأزياء الهولندية الرائعة لورا سيليا فالك.

وحرص بيلينغهام على إخفاء علاقته بالعارضة الهولندية التي لم تظهر معه في أي مناسبة عامة، ولكن صحيفة "ذا صن" أكدت أن النجم الإنجليزي نجح في استمالة النجمة البالغة من العمر 25 عامًا من خلال سلسلة من الزيارات إلى منصة النجمة الإسبانية في "إنستغرام".