تقيم في منزله.. خطأ فادح يفضح علاقة بيلينغهام بعارضة هولندية (صورة)

ونشرت لورا مجموعة من الصور أثناء تناول الطعام في أحد الفنادق في العاصمة الإسبانية مدريد مع صديق لم تكشف عنه، ليتضح أنه النجم جود بيلينغهام الذي يتابعها عبر "إنستغرام".

لورا سيليا هي عارضة أزياء هولندية ونجمة إعلانات معروفة، حيث يتابعها 388 ألف شخص في "إنستغرام".

وتعمل لورا في مجال الاستشارات الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما درست في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية.