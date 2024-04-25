تقيم في منزله.. خطأ فادح يفضح علاقة بيلينغهام بعارضة هولندية (صورة)
كشفت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول علاقة جود بلينغهام مع عارضة أزياء هولندية.
ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "ذا صن"، تقيم العارضة الهولندية في منزل جود بيلينغهام في العاصمة الإسبانية مدريد.
وحرص لاعب ريال مدريد كثيرا على إخفاء علاقته بالعارضة الهولندية التي لم تظهر معه في أي مناسبة عامة رغم كونه متواجد بشكل مستمر في الكثير من الفعاليات، آخرها حفل جائزة لوريوس.
وحسب التقرير، فإن جلسة تصوير نشرتها العارضة الهولندية لورا سيليا فالك قد كشفت علاقتها بجود بيلينغهام؛ حيث تم مضاهاة مواقع التصوير.
ووفقا لمصادر صحيفة "ذا صن"، فقد أخبرت لورا الجميع بشأن علاقتها بجود بيلينغهام، وأكدت أنها كانت تقيم في منزله في مدريد خلال عطلات نهاية الأسبوع القليلة الماضية.
ونشرت لورا مجموعة من الصور أثناء تناول الطعام في أحد الفنادق في العاصمة الإسبانية مدريد مع صديق لم تكشف عنه، ليتضح أنه النجم جود بيلينغهام الذي يتابعها عبر "إنستغرام".
لورا سيليا هي عارضة أزياء هولندية ونجمة إعلانات معروفة، حيث يتابعها 388 ألف شخص في "إنستغرام".
وتعمل لورا في مجال الاستشارات الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما درست في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية.