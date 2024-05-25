سر شعور ديوكوفيتش بالقلق قبل الدفاع عن لقب "رولان غاروس"

ويبذل ديوكوفيتش، البالغ 37 عاما، جهدا كبيرا لاستعادة إيقاعه بينما يخشى كثيرون أن يتسبب تذبذب المستوى في متاعب له، بينما يسعى للتويج للمرة الرابعة باللقب في ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين، بعد الخسارة أمام ماتشاك: "بالطبع أشعر بالقلق.. لم أقدم أداء جيدا على الإطلاق طوال العام الحالي".

وردا على سؤال عن الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة، أوضح ديوكوفيتش: "لعبت بعض المباريات الجيدة هنا وهناك. وهذا هو واقع الحال ولابد من تقبله. لا أعتبر نفسي مرشحا للتتويج هناك.

"أمامي مهمة كبيرة. وسأتعامل مع كل مباراة على حدة وأرى إلى أي مرحلة أستطيع الاستمرار".