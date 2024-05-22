ديوكوفيتش يستهدف استعادة مستواه قبل الدفاع عن لقبه في "رولان غاروس"

يأمل نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًّا، في خوض بعض المباريات ببطولة جنيف المفتوحة للتنس، قبل الدفاع عن لقبه في "رولان غاروس" بعد تعافيه من إصابة غريبة تعرَّض لها هذا الشهر.

وعانى ديوكوفيتش هذا الموسم ولم يفز بأي بطولة حتى الآن في 2024.

وكانت استعدادات اللاعب الحاصل على 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى لفرنسا المفتوحة، بعيدة كل البعد عن المثالية بدءًا بالخسارة أمام كاسبر رود في قبل نهائي مونت كارلو.

وبعدها فضل الغياب عن بطولة مدريد المفتوحة، قبل أن يخسر في الدور الثالث لبطولة إيطاليا المفتوحة بعد يومين من تعرّضه لضربة على رأسه بقارورة مياه أثناء وجوده في الملعب لتوقيع تذكارات.