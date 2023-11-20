ستحقق رقما قياسيا.. طرح قمصان ميسي في كأس العالم للبيع

والرقم القياسي الحالي لعنصر من التذكارات الرياضية هو قميص مايكل جوردان الخاص بنادي شيكاغو بولز الذي ارتداه في المباراة الأولى لنهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين لعام 1998 والذي بيع بمبلغ 8.1 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر من العام الماضي.

والرقم القياسي الحالي لأحد قمصان ميسي هو 360 ألف جنيه إسترليني حيث ارتداه في مباراة الكلاسيكو 2017 بين ريال مدريد وبرشلونة والتي سجل فيها هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع في سانتياغو برنابيو.