ستحقق رقما قياسيا.. طرح قمصان ميسي في كأس العالم للبيع
سيطرح القميص الذي ارتداه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 مع مجموعة من قمصان منتخب الأرجنتين الأخرى في ذات البطولة في مزاد عالمي.
ومن المتوقع أن يتجاوز عائد المزاد حسب ذا ديلي ميل 8 ملايين جنيه إسترليني.
وسيتم بيع مجموعة القمصان في مزاد علني تنظمه دار سوذبيز في نيويورك، حيث يخصص جزء من العائدات للأعمال الخيرية.
وتوجت الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 بعدما تغلبت على فرنسا في المباراة النهائية بعد مباراة ماراثونية امتدت لأربعة أشواط ثم ركلات ترجيح.
والقمصان التي سيتم طرحها للبيع بسعر لا يقل عن 10 ملايين دولار (8 ملايين جنيه إسترليني) هي من مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية.
وبسبب السعر المرتفع جدا ستسجل عملية البيع رقمًا قياسيًا لـ "مجموعة التذكارات الرياضية".
والرقم القياسي الحالي لعنصر من التذكارات الرياضية هو قميص مايكل جوردان الخاص بنادي شيكاغو بولز الذي ارتداه في المباراة الأولى لنهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين لعام 1998 والذي بيع بمبلغ 8.1 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر من العام الماضي.
والرقم القياسي الحالي لأحد قمصان ميسي هو 360 ألف جنيه إسترليني حيث ارتداه في مباراة الكلاسيكو 2017 بين ريال مدريد وبرشلونة والتي سجل فيها هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع في سانتياغو برنابيو.