أول رد فعل من حسين الشحات بعد حكم حبسه (صورة)

وتعود أحداث الواقعة أثناء إقامة مباراة بيراميذر والأهلي في بطولة الدوري الممتاز، إذ اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي، وقام أيضًا بتوجيه إهانات لفظية إليه.

وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم لاعب الأهلي، بالبلطجة والضرب، والسبّ والقذف، والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد لاعب بيراميدز؛ لمخالفته لوائح الاتحاد المصري وأيضًا اللوائح الدولية فيما يتعلق باللجوء للقضاء المدني في واقعة رياضية.

وأكد الدكتور أشرف عبد العزيز محامي اللاعب، في وقت سابق، لـ"إرم نيوز" أنه سيتقدم بطعن ضد الحكم الصادر، اليوم، ضد موكله.