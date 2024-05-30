أول رد فعل من حسين الشحات بعد حكم حبسه (صورة)
نشر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول في النادي الأهلي المصري، صورة، عقب إصدار حكم بحبسه في قضية الاعتداء على المغربي محمد الشيبي.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي في الدعوى القضائية التي حركها ضده المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
واتهم "الشيبي" لاعب الأهلي بالإهانة، والضرب، والسب والقذف، خلال واقعة صفعه على وجهه عقب لقاء الأهلي وبيراميدز، يوم 23 يوليو 2023 بالدوري المصري.
وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع حسين الشحات من مزاولة أي نشاط رياضي تابع للهيئات الإدارية لمدة 5 أعوام مقبلة.
وعقب القرار نشر "الشحات" صورة عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" لأفراد عائلته وهم يستمتعون بالإجازة الصيفية".
وتعود أحداث الواقعة أثناء إقامة مباراة بيراميذر والأهلي في بطولة الدوري الممتاز، إذ اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي، وقام أيضًا بتوجيه إهانات لفظية إليه.
وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم لاعب الأهلي، بالبلطجة والضرب، والسبّ والقذف، والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد لاعب بيراميدز؛ لمخالفته لوائح الاتحاد المصري وأيضًا اللوائح الدولية فيما يتعلق باللجوء للقضاء المدني في واقعة رياضية.
وأكد الدكتور أشرف عبد العزيز محامي اللاعب، في وقت سابق، لـ"إرم نيوز" أنه سيتقدم بطعن ضد الحكم الصادر، اليوم، ضد موكله.