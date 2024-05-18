تعليق عاطفي من محمد صلاح حول رحيل كلوب

أبدى النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح موقفا عاطفيا مفاجئا تجاه مدربه يورغن كلوب وذلك للمرة الأولى منذ الاشتباك الشهير والعلني بين الرجلين في مباراة وست هام في أبريل الماضي.

وقبل أيام قليلة من توديع كلوب نادي ليفربول، بعد 8 سنوات كاملة في أنفيلد، تحدث محمد صلاح عن مدربه قائلا: "الشيء الذي سآخذه بعين الاعتبار كوني إنسان، أن يورغن شخص إذا كنت في ورطة فسأتصل به على الفور وأستشيره، أعتقد أننا سنبقى على إتصال للأبد."

وكانت علاقة كلوب ومحمد صلاح عرفت الكثير من التقلبات خلال الموسم الذي ينتهي الأحد المقبل عندما يخوض ليفروبول آخر مباراة في البريمرليغ أمام ولفرماهمبتون في ملعب أنفيلد.

وخلال مباراة ليفربول ووست هام في أواخر أبريل الماضي، جد خلاف علني وسجال ساخن بين محمد صلاح ومدرب ليفربول يورغن كلوب قبل نزوله بديلاً.

وأظهرت لقطات اشتباكا بالكلمات بين صلاح والمدرب الألماني بعد تسجيل وست هام هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2، وذلك قبل إجراء التبديل بشكل مباشر.