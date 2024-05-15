"فخور بحديثه عني".. كلوب يمتدح صلاح بعد مشادة مباراة وست هام

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الذي يستعد للرحيل عن النادي بعد 8 مواسم قضاها في أنفيلد، أنه لا يزال يفتخر بعلاقته الجيدة مع النجم المصري وهداف ليفربول التاريخي محمد صلاح، رغم المشاجرة الشهيرة التي وقعت بينهما في أبريل الماضي، خلال مباراة في الدوري الإنجليزي.

وبدا أن المدرب الألماني أثبت قدرته على النظر إلى الجانب المضيء من اشتباكه مع النجم محمد صلاح؛ إذ كشف عن رأيه في ما قاله الهداف المصري عبر مقطع فيديو لوداع المدرب الأسبوع المقبل.

وتحدث لاعبو ليفربول عن مغادرة مدربهم نهاية الموسم الجاري، إذ امتدحه الجميع بمن فيهم محمد صلاح، قبل أن يعلق كلوب على ذلك بالقول إنه "أمر رائع".