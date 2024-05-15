"فخور بحديثه عني".. كلوب يمتدح صلاح بعد مشادة مباراة وست هام
أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الذي يستعد للرحيل عن النادي بعد 8 مواسم قضاها في أنفيلد، أنه لا يزال يفتخر بعلاقته الجيدة مع النجم المصري وهداف ليفربول التاريخي محمد صلاح، رغم المشاجرة الشهيرة التي وقعت بينهما في أبريل الماضي، خلال مباراة في الدوري الإنجليزي.
وبدا أن المدرب الألماني أثبت قدرته على النظر إلى الجانب المضيء من اشتباكه مع النجم محمد صلاح؛ إذ كشف عن رأيه في ما قاله الهداف المصري عبر مقطع فيديو لوداع المدرب الأسبوع المقبل.
وتحدث لاعبو ليفربول عن مغادرة مدربهم نهاية الموسم الجاري، إذ امتدحه الجميع بمن فيهم محمد صلاح، قبل أن يعلق كلوب على ذلك بالقول إنه "أمر رائع".
ويغادر كلوب مقاعد بدلاء ليفربول بعد 8 مواسم قاد فيها الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، وإنهاء الصيام الطويل عن تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي في 2020، مؤكدا أنه ينوي الحصول على إجازة لمدة موسم.
وتحدث المدرب الألماني عن موقف لاعبه الشهير محمد صلاح من مغادرته، قائلا: "أنا فخور بتكوين مثل هذه العلاقات".
وبدا أن كلوب قد تجاوز كل تلك الخلافات، مع بقاء بضعة أيام على نهاية قصته مع ليفربول؛ إذ قال لموقع "آنفيلد راب": لقد رأيت مقطعاً مصوراً تحدث اللاعبون فيه عني، إذ تكلم ميلنر ولالانا وألكسندر أرنولد وفان دايك وكذلك محمد صلاح.
وواصل: "ربما كان حديث صلاح عني قبل اشتباكنا في مباراة وست هام، لكن الحقيقة أن الأمر إيجابي للغاية."
وفي أبريل الماضي، اشتبك محمد صلاح نجم الريدز مع يورغن كلوب عندما كان يهم بالدخول بديلا في مباراة فريقه أمام وست هام، إذ أظهرت لقطات سجالا ساخنًا بين الرجلين قبل نزول اللاعب المصري بديلاً مع داروين نونيز.
وحدثت المشادة بعد تسجيل وست هام هدف التعادل، لتصبح النتيجة 2-2، وذلك قبل إجراء التبديل بشكل مباشر.