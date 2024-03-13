موعد مباراتي الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
حسم الهلال السعودي، بطاقة تأهله إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، على حساب مواطنه الاتحاد، بعد اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.
ونجح فريق الهلال في تكرار الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين دون ردٍ، في المباراة التي سعى خلالها فريق الاتحاد إلى تعويض هزيمة مباراة الذهاب.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد "المملكة آرينا" قد انتهت بفوز الهلال بهدفين دون ردٍ سجلهما ألكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري.
بهذا الفوز يضرب فريق الهلال موعدًا مع فريق العين الإماراتي الذي اقتنص بطاقة الصعود على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 4-4.
وأصبح الهلال أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم بوصوله إلى 28 انتصارًا في جميع المسابقات.
وقال الهلال عبر حسابه على منصة إكس: "سلسلة الانتصارات الأطول في تاريخ كرة القدم تُكتب باسم الهلال، أرقام كبير آسيا لا حدود لها".
موعد المباراة
وتقام المباراة الأولى بين العين والهلال، يوم 16 أبريل، على استاد هزاع بن زايد، فيما يقام الإياب على ملعب "المملكة آرينا" يوم 23 أبريل.