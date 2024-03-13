موعد مباراتي الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

حسم الهلال السعودي، بطاقة تأهله إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، على حساب مواطنه الاتحاد، بعد اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ونجح فريق الهلال في تكرار الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين دون ردٍ، في المباراة التي سعى خلالها فريق الاتحاد إلى تعويض هزيمة مباراة الذهاب.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد "المملكة آرينا" قد انتهت بفوز الهلال بهدفين دون ردٍ سجلهما ألكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري.