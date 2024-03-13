الهلال يهزم الاتحاد ويضرب موعدًا مع العين في قبل نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا بفوزه 2-صفر على منافسه المحلي الاتحاد في إياب دور الثمانية، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 28 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات.

ويواجه فريق المدرب جورجي جيسوس، الذي فاز على الاتحاد 4-صفر في مجموع المباراتين، منافسه العين الإماراتي، الذي أقصى النصر السعودي بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي.

افتتح ياسر الشهراني التسجيل للهلال في الدقيقة 61 بعدما تلقى تمريرة من سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ليسدد كرة منخفضة من مدى قريب سكنت شباك عبدالله المعيوف.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ضاعف البرازيلي مالكوم النتيجة بعدما سدد في الشباك من وضع انفراد.