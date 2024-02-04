رسميا.. فيتور بيريرا مدربا للشباب السعودي
أعلن الشباب السعودي، اليوم الأحد، تعاقده مع البرتغالي فيتور بيريرا لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال النادي عبر حسابه في منصة "X"، "وقعت إدارة النادي مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".
وأضاف: "وتمت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد المنجم والمدير الرياضي دومينيك تيتي".
وسبق لبيريرا أن تولى تدريب بورتو البرتغالي وفناربخشة التركي وفلامنجو وكورنثيانز في البرازيل، بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني.
وسيخوض بيريرا تجربته الثانية في السعودية، إذ تولى تدريب الأهلي في 2013 قبل أن يرحل في مايو/ حزيران 2014.
وكان الشباب قد أعلن إنهاء تعاقده مع المدرب الكرواتي إيجور بيسكان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، استغنى الشباب المتعثر في الدوري السعودي عن المدرب مارسيل كايزر، وعين خوان براون حينها بشكل مؤقت.
ويحتل الشباب المركز 11 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.