رسميا.. فيتور بيريرا مدربا للشباب السعودي

أعلن الشباب السعودي، اليوم الأحد، تعاقده مع البرتغالي فيتور بيريرا لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال النادي عبر حسابه في منصة "X"، "وقعت إدارة النادي مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".

وأضاف: "وتمت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد المنجم والمدير الرياضي دومينيك تيتي".

وسبق لبيريرا أن تولى تدريب بورتو البرتغالي وفناربخشة التركي وفلامنجو وكورنثيانز في البرازيل، بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني.