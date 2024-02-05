في عيد ميلاده الـ39.. أرقام مذهلة حققها رونالدو (إنفوغرافيك)

ويعتبر رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولا يزال الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات يتمتع بالقوة على الرغم من عمره الذي اقترب من الـ40.

منذ ظهوره على الساحة قبل أكثر من عقدين من الزمن، ارتدى رونالدو قمصان بعض من أفضل الأندية في القارة الأوروبية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وهو الآن لاعب في النصر السعودي.

وفيما يلي بعض أرقام النجم البرتغالي: