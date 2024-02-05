في عيد ميلاده الـ39.. أرقام مذهلة حققها رونالدو (إنفوغرافيك)
يحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، اليوم الإثنين، الموافق 5 فبراير، بعيد ميلاده الـ39، وسط مسيرة حافلة من العطاء والإنجازات مع لعبة كرة القدم.
ويعتبر رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولا يزال الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات يتمتع بالقوة على الرغم من عمره الذي اقترب من الـ40.
منذ ظهوره على الساحة قبل أكثر من عقدين من الزمن، ارتدى رونالدو قمصان بعض من أفضل الأندية في القارة الأوروبية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وهو الآن لاعب في النصر السعودي.
وفيما يلي بعض أرقام النجم البرتغالي:
الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا
أكثر من سجل أهدافًا دولية "128 هدفًا في 205 مباريات مع البرتغال"
سجل على الأقل 50 هدفًا في 7 مواسم متتالية
اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم
حصد 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا
سجل هاتريك 10 مرات مع منتخب بلاده ليكون أول لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم
أكثر من لعب في دوري أبطال أوروبا: مانشستر يونايتد (59 مباراة) وريال مدريد (101 مباراة) ويوفنتوس (23 مباراة)
يتربع رونالدو على قائمة اللاعبين الأكثر خوضاً للمباريات الدولية (205 مباريات)
أول من وصل إلى الهدف رقم 800، حيث سجل أكثر من 850 هدفًا للأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده.
أكثر من سجل في موسم واحد لدوري أبطال أوروبا..
17 هدفاً (2014).
16 هدفاً (2016).
سجل 15 هدفاً (2018).