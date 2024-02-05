النصر يحتفل بعيد ميلاد كريستيانو رونالدو (فيديو)

وانضم رونالدو للنصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وسجل رونالدو مع النصر 38 هدفا وصنع 13 في 44 مباراة، ونال معه لقبًا البطولة العربية للأندية.

من جهته كتب منتخب البرتغال عبر حسابه في منصة "X": "يوم 5 فبراير هو عيد ميلاد الأعظم في التاريخ، عيد ميلاد سعيد، كريستيانو رونالدو".

وسجل رونالدو 128 هدفا في 205 مباريات مع منتخب البرتغال، ونال معه لقبا في كل من أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر رونالدو حاليا ترتيب هدافي الدوري السعودي ويملك 20 هدفا، ويتقدم بـ3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وسيلعب النصر مع الهلال، يوم الخميس في كأس موسم الرياض، ثم يلاقي الفتح في الدوري السعودي، وبعدها يلاقي الفيحاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.