"خطأ كارثي" قد يحرم برشلونة من نجميه أمام ريال مدريد

لكن حال إيقاف ليفاندوفسكي وكانسيلو مباراتين فسيغيبان أمام قادش وريال مدريد، يومي 13 و21 أبريل، ما يعني أن برشلونة ارتكب خطأ كارثيًا بالسماح للثنائي بالحصول على بطاقتين صفراوين أمام لاس بالماس.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد، يوم الأحد 21 أبريل، على ملعب سانتياغو برنايبو في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة من 30 مباراة ويتقدم بثماني نقاط عن برشلونة الثاني مع تبقي 8 جولات.

وسجل ليفاندوفسكي 20 هدفًا، وصنع 9 في 20 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الحالي، في حين لعب كانسيلو 33 مباراة مع برشلونة سجل فيها 4 أهداف وصنع 4.

وحقق ريال مدريد الفوز في آخر 3 مباريات كلاسيكو أمام برشلونة بواقع 4/0 و2/1 و4/1.