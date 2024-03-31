أطفال برشلونة يثيرون جدلًا بتقليد رونالدو وليس ميسي (فيديو)

يبدو أن تأثير الثنائي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد الحالي، وكريستيانو رونالدو، نجم النصر وريال مدريد السابق، وصل بشكل كبير لأشبال برشلونة، الذين تم التقاط فيديو لهم مؤخرًا في إحدى المباريات وهم يحتفلون على طريقة نجمي "الميرنغي".

ووفقًا لفيديو نشره برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، من بطولة "ÍscarCup 2024" حيث جمعت مباراة نهائية بين فريقي برشلونة وريال بيتيس للأشبال، ظهر أحد لاعبي البارسا الصغار وهو يسجل هدفًا ثم يركض ليحتفل على طريقة رونالدو وصيحته الشهيرة "SIU"، وهو الأمر الذي أثار دهشة المتابعين متسائلين عن سر عدم احتفاله على طريقة أسطورة "البلوغرانا" ليونيل ميسي، نجم الفريق السابق وإنتر ميامي الحالي.