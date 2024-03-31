أطفال برشلونة يثيرون جدلًا بتقليد رونالدو وليس ميسي (فيديو)
يبدو أن تأثير الثنائي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد الحالي، وكريستيانو رونالدو، نجم النصر وريال مدريد السابق، وصل بشكل كبير لأشبال برشلونة، الذين تم التقاط فيديو لهم مؤخرًا في إحدى المباريات وهم يحتفلون على طريقة نجمي "الميرنغي".
ووفقًا لفيديو نشره برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، من بطولة "ÍscarCup 2024" حيث جمعت مباراة نهائية بين فريقي برشلونة وريال بيتيس للأشبال، ظهر أحد لاعبي البارسا الصغار وهو يسجل هدفًا ثم يركض ليحتفل على طريقة رونالدو وصيحته الشهيرة "SIU"، وهو الأمر الذي أثار دهشة المتابعين متسائلين عن سر عدم احتفاله على طريقة أسطورة "البلوغرانا" ليونيل ميسي، نجم الفريق السابق وإنتر ميامي الحالي.
كما ظهر فيديو آخر لاحتفال أحد اللاعبين على طريقة جود بيلينغهام الأيقونية، والتي يقوم خلال برفع يده للأعلى في مواجهة الجمهور.
وتوج فريق برشلونة للأشبال بالبطولة بعد فوزه على بيتيس في المباراة النهائية (3-0).
وعلى صعيد الفريق الأول لبرشلونة فقد حقق فوزًا ثمينًا، مساء أمس السبت، على حساب لاس بالماس بالدوري الإسباني، بهدف دون رد.
وبهذا الفوز يرفع برشلونة ثاني الترتيب رصيده إلى 67 نقطة من 30 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر الذي خاض 29 لقاء، وحصل على خمس نقاط أمام جيرونا ثالث الترتيب الذي خاض 29 مواجهة، بينما يحتل لاس بالماس المركز الـ12 برصيد 37 نقطة.
بينما يلتقي ريال مدريد، اليوم الأحد، مع أتلتيك بلباو، بالجولة الثلاثين للدوري الإسباني، على ملعب "سانتياغو برنابيو".