مصري ينافس محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الموسم القادم.. من هو؟
سيشهد الدوري الإنجليزي الموسم المقبل منافسًا قويًّا للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، حال استمراره مع "الريدز"، خاصة بعد قيادة مواطنه سام مرسي التاريخي فريقه إبسويتش تاون للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل 2024-2025.
وضمن إبسويتش تاون عودته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاما بعدما حسم المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية بفوزه 2-صفر على هدرسفيلد تاون، اليوم السبت، ليحرم ليدز يونايتد من المركز الثاني المؤهل مباشرة لدوري الأضواء.
وكان إبسويتش في حاجة لنقطة واحدة لضمان الصعود، وأصبح أول فريق يصعد من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم دوري الأضواء في موسمين متتاليين منذ أن فعلها ساوثهامبتون في 2012.
وكان ليستر سيتي قد ضمن الصعود لدوري الأضواء الأسبوع الماضي، لتنحصر المنافسة بين إبسويتش وليدز على بطاقة التأهل المباشر الثانية في الجولة الأخيرة من الموسم.
واحتفلت جماهير إبسويتش بالتأهل للدوري الممتاز عن طريق النزول لأرض الملعب والاحتفال مع اللاعبين وحملهم على الأعناق.
ودوّن سام مرسي اسمه في سجلات التاريخ بعدما أصبح أول مصري يساهم في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي وهو يحمل شارة القيادة.
وانضم سام مرسي، البالغ 32 عاما، إلى إبسويتش تاون في صيف 2021 عقب رحيله عن ميدلسبروه.
وخاض سام مرسي 42 مباراة من أصل 46 بمنافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.
وسجل سام مرسي هدفين في مرمى ستوك سيتي وكارديف هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى، كما صنع 6 أهداف لزملائه.
وقاد سام مرسي فريقه إبسويتش تاون في الموسم الماضي للتأهل من دوري الدرجة الثانية للأولى.
وحال استمر سام مرسي مع إبسويتش تاون في الموسم المقبل سيخوض لأول مرة منافسات الدوري الإنجليزي.
ولد سام مرسي في وولفرهامبتون في العاشر من سبتمبر عام 1991، وتدرج في الدرجات الأدنى الإنجليزية، وكان ظهوره الأول كلاعب محترف في فبراير 2010 مع فريق بورت فال ضمن منافسات الدرجة الرابعة.
بعد ذلك، تنقل سام بين عدة أندية مثل شيسترفيلد، وبارنسلي، وويغان، وميدلزبروه، وأخيرًا إبسويتش تاون.
ورغم أنه من مواليد إنجلترا، ولكن فضل سام مرسي اللعب للفراعنة منذ عام 2016 وينضم للمنتخب على فترات متباعدة، كان آخرها تحت قيادة المدرب السابق البرتغالي روي فيتوريا.