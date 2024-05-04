مصري ينافس محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الموسم القادم.. من هو؟

وكان إبسويتش في حاجة لنقطة واحدة لضمان الصعود، وأصبح أول فريق يصعد من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم دوري الأضواء في موسمين متتاليين منذ أن فعلها ساوثهامبتون في 2012.

وكان ليستر سيتي قد ضمن الصعود لدوري الأضواء الأسبوع الماضي، لتنحصر المنافسة بين إبسويتش وليدز على بطاقة التأهل المباشر الثانية في الجولة الأخيرة من الموسم.

واحتفلت جماهير إبسويتش بالتأهل للدوري الممتاز عن طريق النزول لأرض الملعب والاحتفال مع اللاعبين وحملهم على الأعناق.

ودوّن سام مرسي اسمه في سجلات التاريخ بعدما أصبح أول مصري يساهم في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي وهو يحمل شارة القيادة.

وانضم سام مرسي، البالغ 32 عاما، إلى إبسويتش تاون في صيف 2021 عقب رحيله عن ميدلسبروه.