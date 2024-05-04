بعد غياب 22 عامًا.. إيبسويتش تاون يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

ثم أضاف أوماري هوتشينسون؛ الهدف الثاني لفريق إبسويتش تاون داخل شباك هيديرسفيلد، في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، يرفع فريق إبسويتش تاون رصيده للنقطة 96 في وصافة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولي الإنجليزي تشامبيونشيب، ويتأهل رسميًا إلي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز برفقة ليستر سيتي، فيما يتجمد رصيد هيديرسفيلد عند النقطة 45 في المركز الـ 23.

وكان إبسويتش في حاجة لنقطة واحدة لضمان الصعود وأصبح أول فريق يصعد من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم دوري الأضواء في موسمين متتاليين منذ فعلها ساوثهامبتون في 2012.