النادي السعودي الأقرب لضم دي بروين
كشفت تقارير إعلامية عن النادي السعودي الأقرب لضم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، حال انتقال للدوري السعودي.
وأكد دي بروين أن انتقاله للدوري السعودي ليس مستبعدا خلال الفترة الحالية من مسيرته.
وقال دي بروين، في تصريحات لموقع HLN البلجيكي، عن احتمالية انتقال للدوري السعودي: "في عمري يجب أن أكون منفتحا على أي شيء، أن تتحدث عن قدر كبير جدا من الأموال في فترة قد تكون هي خاتمة مسيرتي؛ لذلك يجب أن تفكر في أي شيء".
وأضاف: "إذا لعبت في السعودية لمدة موسمين سأكون قادرا على الحصول على قدر رهيب من الأموال، وقبل ذلك كان من الممكن أن ألعب لمدة 15 عاما ولا أحصل على نفس القدر، ولكن حاليا أنا لم أفكر في الأمر حتى الآن".
وقال الإعلامي الرياضي الشهير بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "يظل دي بروين هدفًا رئيسيًّا للدوري السعودي إما لهذا الصيف أو عام 2025".
وأضاف: "ما علمته أن نادي الهلال سيحصل على الأفضلية في حالة وجود أي مفاوضات حقيقة هذا الموسم؛ بسبب مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد".
وأشار: "سيطالب مانشستر سيتي بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب، كما أنه يريد بقاء دي بروين للموسم المقبل".
وسيصل دي بروين إلى سن الـ 33 بنهاية الشهر الحالي.
وشارك دي بروين هذا الموسم في 26 مباراة فقط بقميص مانشستر سيتي؛ بسبب غيابه للإصابة عن العديد من فترات الموسم، وخلالها نجح في تسجيل 6 أهداف، وصناعة 18 هدفا.
يذكر أن بطولة مونديال الأندية بنسختها الجديدة، ستضم 32 ناديا من حول العالم، هي الأقوى قاريًّا، وستقام في الولايات المتحدة في يونيو 2025.