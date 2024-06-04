النادي السعودي الأقرب لضم دي بروين

وأضاف: "إذا لعبت في السعودية لمدة موسمين سأكون قادرا على الحصول على قدر رهيب من الأموال، وقبل ذلك كان من الممكن أن ألعب لمدة 15 عاما ولا أحصل على نفس القدر، ولكن حاليا أنا لم أفكر في الأمر حتى الآن".

وقال الإعلامي الرياضي الشهير بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "يظل دي بروين هدفًا رئيسيًّا للدوري السعودي إما لهذا الصيف أو عام 2025".

وأضاف: "ما علمته أن نادي الهلال سيحصل على الأفضلية في حالة وجود أي مفاوضات حقيقة هذا الموسم؛ بسبب مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد".

وأشار: "سيطالب مانشستر سيتي بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب، كما أنه يريد بقاء دي بروين للموسم المقبل".