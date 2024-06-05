نيمار يتورط في فضيحة جديدة بمغازلة صديقة ملاكم (صورة)

تورط البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، في فضيحة بقيامه بمراسلة صديقة الملاكم برايس هول، عبر الرسائل المباشرة على منصة "إنستغرام".

وانتقل نيمار إلى الهلال من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 90 مليون يورو.

وقام الملاكم البالغ من العمر 24 عاما، بنشر صورة من الرسالة التي بعثها نيمار عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "نيمار قام بإرسال رسائل لصديقتي، ربما أراد فقط أن يلعب كرة القدم معي من خلال التواصل معها لكن لا أعرف".

كما قام برايس هول بإرفاق صورة لرسالة نيمار إلى صديقته ميكايلا لافوينتي، بالإضافة إلى صورة أخرى لبرونا بيانكاردي، صديقة نيمار، وابنتهما.

وأبدى برايس هول غضبه من مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، بعدما اعتبر تغريدته مزيفة وغير حقيقية، ليقوم الملاكم الشاب بنشر فيديو ليؤكد أن الحساب الذي راسل صديقته هو الحساب الحقيقي لنيمار.

وأضاف: "كيف استطاع نيمار أن يجعل إيلون ماسك يصف تلك التغريدة بأنها لقطة خاطئة؟ هل إيلون من مشجعي كرة القدم؟".