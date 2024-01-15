بلافتة لعبة "GTA6".. احتفال مميز من فينيسيوس وبيلينغهام ورودريغو (فيديو)
لفت ثلاثي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام ورودريغو، الأنظار خلال احتفالهم المميز عقب التتويج ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب غريمهم التقليدي برشلونة، في المواجهة التي جمعت بينهم أمس الأحد، في نهائي البطولة الذي أقيم في السعودية.
وسجل فينيسيوس 3 أهداف في الشوط الأول ليساعد ريال مدريد على الفوز بكأس السوبر الإسبانية بعد تغلبه 4-1 على غريمه برشلونة، يوم الأحد.
وسيطر ريال مدريد على كل مجريات اللقاء وتلاعب ببطل السوبر الإسباني الموسم الماضي الذي لم يستطع إيقاف فينيسيوس وأنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رونالد أراوخو لحصوله على الإنذار الثاني بعد مخالفتين على المهاجم البرازيلي.
وعقب المباراة توجه بيلينغهام إلى أحد المشجعين في المدرجات يحمل لافتة تضم صورة الثلاثي وهم يرتدون ملابس على شكل اللعبة الشهيرة " GTA 6" والتي يبدو أنها أعجبته بشدة لينضم إلى زميليه فينيسيوس ورودريغو ويقومون بالتقاط صور مع اللافتة، وجابوا بها الملعب، حيث وجدوا تشجيعًا كبيرًا من الجماهير السعودية الحاضرة اللقاء.
ولعبة GTA6 هي الجيل التالي في سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة، منذ أن طرحت الشركة الأمريكية لعبة Grand Theft Auto V قبل 10 سنوات.
بلقب الأمس، رفع ريال مدريد عدد ألقابه في السوبر الإسباني إلى الرقم 13 بفارق لقب وحيد عن متصدر الترتيب التاريخي، برشلونة.
كما حقق ريال مدريد ثالث لقب سوبر إسباني له في السعودية بعد نسختي 2020 و2022.
أيضا، ثأر ريال مدريد من هزيمته في نهائي النسخة الماضية بالسعودية أيضًا أمام برشلونة بنتيجة 1-3.