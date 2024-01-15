بلافتة لعبة "GTA6".. احتفال مميز من فينيسيوس وبيلينغهام ورودريغو (فيديو)

لفت ثلاثي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام ورودريغو، الأنظار خلال احتفالهم المميز عقب التتويج ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب غريمهم التقليدي برشلونة، في المواجهة التي جمعت بينهم أمس الأحد، في نهائي البطولة الذي أقيم في السعودية.

وسجل فينيسيوس 3 أهداف في الشوط الأول ليساعد ريال مدريد على الفوز بكأس السوبر الإسبانية بعد تغلبه 4-1 على غريمه برشلونة، يوم الأحد.

وسيطر ريال مدريد على كل مجريات اللقاء وتلاعب ببطل السوبر الإسباني الموسم الماضي الذي لم يستطع إيقاف فينيسيوس وأنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رونالد أراوخو لحصوله على الإنذار الثاني بعد مخالفتين على المهاجم البرازيلي.