الاتحاد السعودي يجهز عرضه الرسمي لشراء عقد نجم مانشستر سيتي

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد بدأ في تجهيز عرض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إيدرسون.

وقالت الصحيفة: "الاتحاد الذي عانى هذا الموسم من مركز حراسة المرمى، يرى ضالته في البرازيلي إيديرسون، ولكن العرض المالي مفاجأة".

وأوضحت: "الرقم الذي عرضه أقل من المتوقع كثيرًا، خاصة في ظل العروض المالية الضخمة التي قدمتها الأندية السعودية الصيف الماضي لضم نجوم أوروبا".

وتابعت: " قيمة اللاعب الفنية كبيرة ووصلت قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو، وبالتالي عرض الاتحاد المالي يعتبر ضعيفًا".