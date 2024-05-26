الاتحاد السعودي يجهز عرضه الرسمي لشراء عقد نجم مانشستر سيتي
يستعد نادي الاتحاد السعودي، لتقديم عرض رسمي، للبرازيلي إيديرسون، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد بدأ في تجهيز عرض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إيدرسون.
وقالت الصحيفة: "الاتحاد الذي عانى هذا الموسم من مركز حراسة المرمى، يرى ضالته في البرازيلي إيديرسون، ولكن العرض المالي مفاجأة".
وأوضحت: "الرقم الذي عرضه أقل من المتوقع كثيرًا، خاصة في ظل العروض المالية الضخمة التي قدمتها الأندية السعودية الصيف الماضي لضم نجوم أوروبا".
وتابعت: " قيمة اللاعب الفنية كبيرة ووصلت قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو، وبالتالي عرض الاتحاد المالي يعتبر ضعيفًا".
يذكر أن صحيفة التليغراف البريطانية، قد كشفت في وقت سابق أن ناديي النصر والاتحاد بالسعودية، قد وضعا حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي على أجندة التعاقدات الصيفية لهما.
ويرتبط الحارس البرازيلي بعقد يمتد مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى صيف 2026 المقبل، أي ما زال في عقده موسمان برفقة حامل لقب الدوري الإنجليزي.