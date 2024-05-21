فابريزيو رومانو يبشر النصر والاتحاد السعوديين بصفقة ضخمة

يذكر أن صحيفة التليغراف البريطانية، قد كشفت في وقت سابق أن ناديي النصر والاتحاد بالسعودية، قد وضعا حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي على أجندة التعاقدات الصيفية لهما.

ويرتبط الحارس البرازيلي بعقد يمتد مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى صيف 2026 المقبل، أي ما زال في عقده موسمان برفقة حامل لقب الدوري الإنجليزي.