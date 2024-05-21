فابريزيو رومانو يبشر النصر والاتحاد السعوديين بصفقة ضخمة
زفّ الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو بشرى سارة لناديي النصر والاتحاد السعوديين، تختص بالميركاتو الصيفي المقبل.
يحظى البرازيلي إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، باهتمام كبير من جانب ناديين بالدوري السعودي، يرغبان بالحصول على خدمات اللاعب.
وقال فابريزيو رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن إيدرسون، حارس مانشستر سيتي سيغادر هذا الصيف في حال وصول عرض جيد.
وكتب رومانو: "يمكن أن يغادر إيدرسون مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية في حال وجود عرض جيد".
وأضاف: "هناك بالفعل اهتمام من أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث يفكر إيدرسون في كل الاحتمالات مع نهاية الموسم".
واختتم: "سيكون الأمر متروكًا للاعب".
يذكر أن صحيفة التليغراف البريطانية، قد كشفت في وقت سابق أن ناديي النصر والاتحاد بالسعودية، قد وضعا حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي على أجندة التعاقدات الصيفية لهما.
ويرتبط الحارس البرازيلي بعقد يمتد مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى صيف 2026 المقبل، أي ما زال في عقده موسمان برفقة حامل لقب الدوري الإنجليزي.