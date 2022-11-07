ما حقيقة اعتناق ديدييه دروغبا الإسلام؟

ويتابع حساب "Dr Muhammad Salah" أكثر من 1.1 مليون شخص على "فيسبوك".

وحازت التغريدة على أكثر من 11 ألف إعجاب وأكثر من 4.5 ألف مشاركة على موقع "فيسبوك".

ولم يعلن دروغبا أي شيء عن اعتناقه الإسلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به حتى الآن.

وكتب دروغبا في آخر تغريدة له عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "شكراعلى تنظيم بطولة لصالح التماسك الاجتماعي، يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، جنبا إلى جنب مع أخي وصديقي الدكتور المحترم "meiteaboulaye" قمت بزيارة عاطفية لعائلاتنا في نيابراهيو وجويبروا".

وأضاف: "شكرا للوزيرة بلموند دوجو على مشاركتها لصالح التماسك الاجتماعي في هذه المنطقة الجميلة من ساحل العاج".

وفي تغريدة عبر موقع "فيسبوك" أوضح حساب "Gouvernement Codé" أن دروغبا شارك في دورة للسلام والتماسك الاجتماعي، ويتضح من الصور مشاركة اللاعب الدولي السابق في الدورة وأنه لا صحة للصور المتداولة عن اعتناقه الإسلام.