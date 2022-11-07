ما حقيقة اعتناق ديدييه دروغبا الإسلام؟
زعم حساب على موقع "فيسبوك" اعتناق المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا الإسلام، اليوم الإثنين، رغم أنه لم يصدر أي شيء رسمي من اللاعب.
ونشر حساب باسم "Dr Muhammad Salah" صورا للاعب المعتزل وكتب: "عاد لاعب كرة القدم الإيفواري السابق الشهير ديدييه دروغبا إلى الإسلام".
ويتابع حساب "Dr Muhammad Salah" أكثر من 1.1 مليون شخص على "فيسبوك".
وحازت التغريدة على أكثر من 11 ألف إعجاب وأكثر من 4.5 ألف مشاركة على موقع "فيسبوك".
ولم يعلن دروغبا أي شيء عن اعتناقه الإسلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به حتى الآن.
وكتب دروغبا في آخر تغريدة له عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "شكراعلى تنظيم بطولة لصالح التماسك الاجتماعي، يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، جنبا إلى جنب مع أخي وصديقي الدكتور المحترم "meiteaboulaye" قمت بزيارة عاطفية لعائلاتنا في نيابراهيو وجويبروا".
وأضاف: "شكرا للوزيرة بلموند دوجو على مشاركتها لصالح التماسك الاجتماعي في هذه المنطقة الجميلة من ساحل العاج".
وفي تغريدة عبر موقع "فيسبوك" أوضح حساب "Gouvernement Codé" أن دروغبا شارك في دورة للسلام والتماسك الاجتماعي، ويتضح من الصور مشاركة اللاعب الدولي السابق في الدورة وأنه لا صحة للصور المتداولة عن اعتناقه الإسلام.
مسيرة مميزة
ويملك دروغبا البالغ من العمر 44 عاما مسيرة رائعة، حيث لعب لجانجون ومارسيليا وتشيلسي وغالطة سراي في أوروبا.
وسجل دروغبا مع مارسيليا 32 هدفا وصنع 7 في 55 مباراة، أما مع غالطة سراي فسجل المهاجم الإيفواري 20 هدفا وصنع 13 في 53 مباراة.
وكانت رحلة دروغبا مع تشيلسي بالتحديد مميزة حيث سجل للبلوز 164 هدفا وصنع 86 خلال 381 مباراة، ونال معه العديد من الألقاب الجماعية.
وحصل دروغبا مع تشيلسي على لقب في دوري أبطال أوروبا، و4 في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، و4 في كأس الدرع الخيرية.
كما نال ديدييه دروغبا جائزة أفضل لاعب أفريقي عامي 2006 و2009، وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2006/2007 و2009/2010.
ونال دروغبا مع غالطة سراي لقبا في الدوري التركي ولقبا في كأس تركيا ولقبا في كأس السوبر التركي.
واعتزل دروغبا في ديسمبر 2018 بعد أن لعب لفونيكس الأمريكي.