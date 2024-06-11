ذهب سالم الدوسري لا يصدأ

سالم الدوسري هو حالة خاصة للغاية، فالنجم السعودي الذي لا يرتدي محليًا سوى قميص الهلال لا يهمه وضع الزعيم في المنافسة، فهو دومًا في الموعد.

حتى في أسوأ أحواله يحصد الإشادة والتقدير من الخصوم قبل المحبين، وعندما يتراجع قليلًا لا يترك نفسه يسقط للهاوية، ولكنه يعود في أسرع وقت.

الدوسري مثال للاعب الذي يعرف كيف يحفز نفسه وكيف ينتفض لفريقه في وقت يظن فيه البعض أنه لن يقدم المزيد.