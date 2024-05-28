مفاجأة.. سالم الدوسري يتفوق على كريستيانو رونالدو

حصد سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، أعلى تقييم في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع "الزعيم" وتوّجه بلقب الدوري السعودي، الذي اختتمت منافساته، مساء الإثنين.

وخطف الدوسري الأنظار هذا الموسم، حيث شارك في 27 مباراة مع الهلال في الدوري، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث أحرز 14 هدفًا وصنع 4 آخرين، ولم ينل أي بطاقة ملونة.

ووفقا لما رصده موقع الإحصائيات العالمي "SofaScore"، عن تقييم اللاعبين في دوري روشن السعودي بعد ختام منافساته، جاء سالم الدوسري في الصدارة بـ7.92 درجة.