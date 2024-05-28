مفاجأة.. سالم الدوسري يتفوق على كريستيانو رونالدو
حصد سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، أعلى تقييم في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع "الزعيم" وتوّجه بلقب الدوري السعودي، الذي اختتمت منافساته، مساء الإثنين.
وخطف الدوسري الأنظار هذا الموسم، حيث شارك في 27 مباراة مع الهلال في الدوري، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث أحرز 14 هدفًا وصنع 4 آخرين، ولم ينل أي بطاقة ملونة.
ووفقا لما رصده موقع الإحصائيات العالمي "SofaScore"، عن تقييم اللاعبين في دوري روشن السعودي بعد ختام منافساته، جاء سالم الدوسري في الصدارة بـ7.92 درجة.
وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ثانيًا في القائمة بـ7.82 درجة، بعد تألقه هذا الموسم، وتسجيله 35 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي لدوري المحترفين في موسم واحد.
كما يتواجد المغربي مراد باتنا، نجم الفتح، في المركز الرابع بـ7.79، بالتساوي مع نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، يليه نجم النادي الأهلي، الجزائري رياض محرز، بعدما نال تقييمًا بـ7.76.
ويحتل نجم الهلال، البرتغالي روبن نيفيز المركز السادس بتقييم 7.74، يليه زميله البرازيلي مالكون بـ7.73، ثم نجم النصر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بـ7.67، يليه زميله البرتغالي أوتافيو بـ7.64، ثم نجم الاتفاق، ألفارو ميدران بـ7.63.
وعلى صعيد الأندية، بحسب الموقع ذاته، جاء الهلال، بطل المسابقة، أولًا، بتقييم 7.24، متقدمًا على النصر، الوصيف، الذي جاء ثانيًا بواقع 7.19، فيما تذيل أبها، الذي ودّع المسابقة القائمة بتقييم 6.70 في المركز الأخير.