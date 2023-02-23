هل استبعد بيلينغهام الانتقال إلى ليفربول بعد الخسارة أمام ريال مدريد؟

كشفت صحيفة "ميرور" موقف لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند من الانتقال إلى ليفربول عقب خسارة الفريق 2/5 أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وبيلينغهام هو أحد أكثر لاعبي أوروبا طلبًا، ومن المرجح جدًا أن يزيد الحديث عن مستقبله خلال الأشهر المقبلة.

وأصبح نجم بروسيا دورتموند، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لذا لا يوجد نقص في الأندية التي ترغب في التعاقد معه هذا الصيف.