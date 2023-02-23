هل استبعد بيلينغهام الانتقال إلى ليفربول بعد الخسارة أمام ريال مدريد؟
كشفت صحيفة "ميرور" موقف لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند من الانتقال إلى ليفربول عقب خسارة الفريق 2/5 أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.
وبيلينغهام هو أحد أكثر لاعبي أوروبا طلبًا، ومن المرجح جدًا أن يزيد الحديث عن مستقبله خلال الأشهر المقبلة.
وأصبح نجم بروسيا دورتموند، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لذا لا يوجد نقص في الأندية التي ترغب في التعاقد معه هذا الصيف.
وليفربول، وتشيلسي، وآرسنال، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان وريال مدريد، ومانشستر سيتي، من أبرز الأندية التي ترتبط بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي.
وبحسب "ميرور"، فإن بيلينغهام لم يستبعد الانتقال إلى ليفربول بسبب نتائجه السيئة الأخيرة، والتي تضمنت خسارة ساحقة على أرضه أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء.
ويضع الريدز الدولي الإنجليزي هدفهم الأول، في فترة الانتقالات الصيفية، حيث من المتوقع أن يشرع المدرب يورغن كلوب في إعادة بناء واسعة، ويبدو أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة البناء بعد سلسلة مروعة من النتائج.
ووفرت الانتصارات على إيفرتون ونيوكاسل بصيص أمل في إنقاذ موسم ليفربول، لكن الانعكاس المهين أمام ريال مدريد، الأسوأ لليفربول على ملعب آنفيلد في تاريخهم الأوروبي، ربما أعادهم إلى الوراء بعدد من الأهداف.
ومع ذلك، فإن بيلينغهام لم يغير موقفه بالضرورة بسبب النتائج السيئة لليفربول، ويقال إنه لا يزال "معجبًا جدًا" بكل من كلوب وليفربول.
ويُنظر إلى بيلينغهام على نطاق واسع على أنه ذكي للغاية، ومن المتوقع أن يختار فريقه التالي بناءً على آفاقه طويلة المدى.
ويمثل هذا دفعة للريدز، حيث لا يخشى بيلينغهام من الاستمرار لمدة عام دون اللعب في دوري الأبطال.
وتعني الخسارة الثقيلة أمام مدريد أنه من غير المرجح أن يفوز ليفربول بنسخة هذا العام من البطولة ويضمن مكانًا تلقائيًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
كما أن احتمالات حصولهم على مركز في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز مشكوك فيها.
وتلقى ليفربول 7 خسائر في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار الموسم جعلت رجال كلوب يحتلون المركز السابع في جدول الترتيب.
ويتأخر ليفربول بفارق 7 نقاط عن توتنهام الذي يحتل حاليًا المركز الرابع والأخير في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وليفربول بحاجة ماسة للتعاقد مع بيلينغهام، لكن الريدز سيضطر إلى إنفاق مبالغ كبيرة للتعاقد معه.