موعد قرعة دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد

وكشفت صحيفة "كوبي" الإسبانية، تفاصيل الاجتماع، فاعتبارًا من الموسم المقبل، سيتغير شكل كأس أوروبا، ويزداد عدد الأندية من 32 إلى 36 ناديًا.

سيلعب كل فريق 8 مباريات: 4 على أرضه و4 خارج أرضه، وسيتم توزيع تصفيات الأندية الـ 36 على 4 أوعية من 9 أندية، سيتم إنشاء تصنيف واحد، وسيتأهل أصحاب المراكز من 1 إلى 8 مباشرةً إلى دور الـ16.

أما الباقون من 9 إلى 24 فسيلعبون جولة تأهيلية مع مبارزة العودة في ملعب المصنفين بين 9 و16.

وسيكمل الفائزون دور الـ16، وسيتم منح مقعدين في دوري الأبطال للدولتين اللتين تقدم أنديتهما أفضل أداء ذلك الموسم.

وستكون هناك 8 جولات في دور المجموعات بدلاً من 6 جولات المعتادة.

ومن المقرر أن تقام القرعة للبطولة في شكلها الجديد يوم 29 أغسطس المقبل.