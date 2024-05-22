الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

وأعلنت اللجنة التنفيذية في "يويفا"، أن نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2026 سيقام في ملعب العاصمة أوسلو في النرويج.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أنه سيبدأ إجراءات جديدة لتقديم عطاءات لاختيار البلد المضيف لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2027 لاستبعاد عرض شتوتجارت بسبب حصول ألمانيا على نهائيين آخرين في 2026 و2027.

ويستضيف ملعب فرانكفورت الألماني نهائي الدوري الأوروبي 2027، بينما سيقام نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026 في ملعب رازن بال شبورت لايبزيج في ألمانيا أيضًا، فيما سيكون ملعب بيسكتاش في إسطنبول مسرحًا لنهائي الدوري الأوروبي 2026 ودوري المؤتمر الأوروبي 2027.

ويشار إلى أن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند سيدور في ستاد ويمبلي الشهير في لندن، بينما يحتضن ملعب دبلن في العاصمة الأيرلندية نهائي الدوري الأوروبي بين أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني اليوم الأربعاء.

ويستضيف ملعب أليانز أرينا في ميونخ نهائي المسابقة للنسخة المقبلة (2025) بينما سيدور نهائي الدوري الأوروبي للعام نفسه في ملعب سان ماميس في بيلباو.