تريزيغيه يحسم الجدل حول عودته للأهلي المصري (فيديو)
حسم محمود حسن تريزيغيه، جناح طرابزون سبور التركي، الجدل حول عودته لفريقه الأسبق الأهلي المصري، بداية من الموسم المقبل، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
وارتبط اسم تريزيغيه بالعودة للأهلي لقيادة الفريق الأحمر في بطولة مونديال الأندية بنظامها الجديد، التي تقام بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025.
وقال تريزيغيه عبر حواره مع برنامج (اللعيب) بقناة (mbc masr) إن النادي الأهلي هو الذي صنع اسمه في المستطيل الأخضر وساهم في رحيله للدوري الإنجليزي والتركي والتواجد في الملاعب الأوروبية.
وأضاف:" عقدي مستمر لموسمين قادمين مع طرابزون سبور، وينتهي في صيف 2026، ولم تحدث أي اتصالات حول عودتي للأهلي من جانب إدارة القلعة الحمراء".
وتابع:" أتواصل باستمرار مع زملائي اللاعبين داخل الأهلي، وبعض المسؤولين ومن بينهم خالد بيبو مدير الكرة، ولكن لم يتم التطرق للرحيل للفريق الأحمر".
وعن إمكانية رحيله للأهلي حال حدوث مفاوضات لضمه، أكد تريزيغيه، أن عقده مستمر مع طرابزون سبور، موضحاً أنه يمثل اسم الأهلي في الملاعب الأوروبية ويتمنى الاستمرار لأطول وقت ممكن خلال المرحلة القادمة.
وتابع لاعب منتخب مصر:" تلقيت عروضاً من أندية إنجليزية وخليجية في الموسم الماضي، وإدارة طرابزون سبور رفضت تماماً فكرة رحيلي عن الفريق، وهناك مخطط لتكوين فريق على أعلى مستوى لاستعادة لقب الدوري التركي.
وأتم قائلاً:" طرابزون لا يحتاج للمال لبيعي، ولكنه يخطط للحفاظ على فريقه وتكوين جيل مميز يستطيع تحقيق لقب الدوري".
وبدأ تريزيغيه مشواره في قطاع الناشئين بالأهلي المصري قبل تصعيده للفريق الأول عام 2011.
وساهم الدولي المصري في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا عامي 2012 و2013 كما توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014 قبل رحيله لأوروبا.
ولعب تريزيغيه في صفوف أندية أندرلخت وموسكرون بالدوري البلجيكي وأستون فيلا الإنجليزي وقاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير وطرابزون سبور بالدوري التركي.