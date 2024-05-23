تريزيغيه يحسم الجدل حول عودته للأهلي المصري (فيديو)

حسم محمود حسن تريزيغيه، جناح طرابزون سبور التركي، الجدل حول عودته لفريقه الأسبق الأهلي المصري، بداية من الموسم المقبل، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وارتبط اسم تريزيغيه بالعودة للأهلي لقيادة الفريق الأحمر في بطولة مونديال الأندية بنظامها الجديد، التي تقام بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025.