الحسم في مشاركة نجم الترجي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الأهلي

شدت بعثة الترجي التونسي، ظهر الأربعاء، الرحال نحو العاصمة المصرية القاهرة؛ تأهبا لمواجهة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

وانطلقت بعثة الترجي من مطار قرطاج الدولي في العاصمة تونس، على متن طائرة خاصة، فيما كان كل لاعبي الفريق جاهزين للمواجهة الحاسمة بين الفريقين اللذين يمتلكان 15 لقبا بالتمام والكمال في دوري الأبطال، من بينها 4 للفريق الأحمر والأصفر.

وبعد شكوك ساورت الجهاز الفني حول جاهزيته، بسبب إصابة عضلية، بات المدافع الأيسر محمد أمين بن حميدة جاهزا لمباراة النهائي، بعد أن أثبتت الكشوف الطبية التي خضع لها بداية الأسبوع الجاري أنه لا يشكو من إصابة تمنعه من المشاركة.