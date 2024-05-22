الحسم في مشاركة نجم الترجي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الأهلي
شدت بعثة الترجي التونسي، ظهر الأربعاء، الرحال نحو العاصمة المصرية القاهرة؛ تأهبا لمواجهة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، السبت، على ستاد القاهرة الدولي.
وانطلقت بعثة الترجي من مطار قرطاج الدولي في العاصمة تونس، على متن طائرة خاصة، فيما كان كل لاعبي الفريق جاهزين للمواجهة الحاسمة بين الفريقين اللذين يمتلكان 15 لقبا بالتمام والكمال في دوري الأبطال، من بينها 4 للفريق الأحمر والأصفر.
وبعد شكوك ساورت الجهاز الفني حول جاهزيته، بسبب إصابة عضلية، بات المدافع الأيسر محمد أمين بن حميدة جاهزا لمباراة النهائي، بعد أن أثبتت الكشوف الطبية التي خضع لها بداية الأسبوع الجاري أنه لا يشكو من إصابة تمنعه من المشاركة.
وقبل إقلاع رحلة الترجي نحو القاهرة، تجمع عدد من أحباء النادي لتوديع البعثة، فيما حظي اللاعبون بالحفاوة والتشجيع من أجل تحفيزهم على التتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2029.
على صعيد متصل، وجهت إدارة الترجي التونسي تحذيرا لجماهيرها التي تعتزم السفر إلى مصر لتشجيع الفريق على مدرجات ستاد القاهرة، مساء السبت، تدعوهم فيه إلى احترام التراتيب والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
وقال الترجي، في بيان نشره بصفحته على "فيسبوك": "يعلم الترجي الرياضي التونسي أحباءه الأعزاء الذين سيتحولون إلى القاهرة، لحضور مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، بضرورة احترام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبالتالي المشاركة في إنجاح العرس الرياضي بين ناديين شقيقين تربطهما علاقات وطيدة منذ سنوات."
ويلتقي الأهلي المصري والترجي التونسي السبت في القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن كان الفريقان تعادلا ذهابا على ملعب رادس من دون أهداف.