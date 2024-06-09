الأهلي القطري يحسم مصير يزن النعيمات

وأعلن النادي الأهلي استمرار المهاجم الأردني يزن النعيمات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال الأهلي، في بيان اليوم الأحد: "تؤكد إدارة النادي الأهلي تمسكها بالمهاجم يزن النعيمات؛ من أجل الاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة".

وأضاف النادي في بيانه: "تنفي إدارة الأهلي صحة ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن طلب النادي لمبلغ مالي كشرط جزائي في حال انتقال اللاعب لناد آخر، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الأهلي على استمرار النعيمات في صفوفه".

وشددت إدارة النادي، في ختام البيان، على أنها تقوم بالتفاوض مع اللاعب في الوقت الحالي من أجل تمديد عقده.