يزن النعيمات يغازل أندية الدوري السعودي
غازل الأردني يزن النعيمات لاعب فريق الأهلي القطري، أندية الدوري السعودي، من خلال الإشادة بدوري روشن، خلال برنامج على منصة يوتيوب.
وتألق يزن النعيمات مع منتخب بلاده في كأس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر، وخسرها المنتخب الأردني في المباراة النهائية.
وقال النعيمات: "لا أريد اللعب في أوروبا ومن الممكن أن أرفض عروضا أوروبية إلا ريال مدريد لا يمكنني رفضه".
وعن المكان الذي يرغب فيه قال: "الدوري السعودي هو الدوري الإنجليزي العربي.. إنه دوري قوي جدًا وممتع".
وبشأن قدوته في الملاعب قال: "أحب كريستيانو رونالدو، وخاصة عندما لعب في مركز رأس الحربة".