يزن النعيمات يغازل أندية الدوري السعودي

وتألق يزن النعيمات مع منتخب بلاده في كأس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر، وخسرها المنتخب الأردني في المباراة النهائية.

وقال النعيمات: "لا أريد اللعب في أوروبا ومن الممكن أن أرفض عروضا أوروبية إلا ريال مدريد لا يمكنني رفضه".

وعن المكان الذي يرغب فيه قال: "الدوري السعودي هو الدوري الإنجليزي العربي.. إنه دوري قوي جدًا وممتع".

وبشأن قدوته في الملاعب قال: "أحب كريستيانو رونالدو، وخاصة عندما لعب في مركز رأس الحربة".