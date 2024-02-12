يزن النعيمات يغني في حفل استقبال لاعبي الأردن (فيديو)

واستهل يزن النعيمات مشواره في كأس آسيا بصناعة 3 أهداف في الفوز 4/0 على ماليزيا، قبل أن يسجل هدفًا في التعادل 2/2 مع كوريا الجنوبية، وقبل أن يغيب عن التسجيل والصناعة في الخسارة 0/1 أمام البحرين.

وفي دور الـ16 سجل يزن النعيمات هدفًا في الفوز 3/2 على العراق، ثم غاب عن التسجيل والصناعة في الفوز 1/0 على طاجيكستان.

وعاد يزن النعيمات للتسجيل في مواجهة كوريا الجنوبية في نصف النهائي ليمنح الأردن بطاقة التأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النشامى.

وسجل يزن النعيمات هدف الأردن الوحيد في الخسارة 1/3 أمام قطر في المباراة النهائية يوم السبت الماضي.

ورغم خسارة النهائي حقق منتخب الأردن أفضل إنجاز في تاريخه بوصوله للنهائي لأول مرة في خامس مشاركة له في كأس آسيا، علما أن أفضل إنجاز سابق له كان الوصول لربع النهائي مرتين.