يزن النعيمات يغني في حفل استقبال لاعبي الأردن (فيديو)
واصل يزن النعيمات نجم الأردن عادته بالغناء وهذه المرة في استقبال لاعبي النشامى، اليوم الإثنين.
وأقيم حفل استقبال للاعبي الأردن في استاد عمان الدولي، بعد الوصول لنهائي كأس آسيا 2023.
وظهر يزن النعيمات في مقطع فيديو وهو يغني بـ"العلالي"، أمام الجماهير التي احتشدت في المدرجات لتحية اللاعبين.
وكان يزن النعيمات أحد أفضل لاعبي الأردن في كأس آسيا 2024 وسجل 4 أهداف، وصنع 3 في 7 مباريات.
واستهل يزن النعيمات مشواره في كأس آسيا بصناعة 3 أهداف في الفوز 4/0 على ماليزيا، قبل أن يسجل هدفًا في التعادل 2/2 مع كوريا الجنوبية، وقبل أن يغيب عن التسجيل والصناعة في الخسارة 0/1 أمام البحرين.
وفي دور الـ16 سجل يزن النعيمات هدفًا في الفوز 3/2 على العراق، ثم غاب عن التسجيل والصناعة في الفوز 1/0 على طاجيكستان.
وعاد يزن النعيمات للتسجيل في مواجهة كوريا الجنوبية في نصف النهائي ليمنح الأردن بطاقة التأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النشامى.
وسجل يزن النعيمات هدف الأردن الوحيد في الخسارة 1/3 أمام قطر في المباراة النهائية يوم السبت الماضي.
ورغم خسارة النهائي حقق منتخب الأردن أفضل إنجاز في تاريخه بوصوله للنهائي لأول مرة في خامس مشاركة له في كأس آسيا، علما أن أفضل إنجاز سابق له كان الوصول لربع النهائي مرتين.