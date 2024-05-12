رئيس ريال مدريد يجبر خوسيلو على مصافحة امرأة.. من هي؟ (فيديو)

واحتفل نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بين جماهيره، كما تلقى استقبالاً حكومياً رسمياً وطاف شوارع العاصمة بواسطة حافلة تحمل اللاعبين وكأس البطولة.

وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين قبل أربع جولات من نهاية الموسم، لكنه لم يتمكن من الاحتفال آنذاك؛ نظراً لأنه كانت تنتظره مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ الألماني في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق النادي الملكي على النادي البافاري 3/ 2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب ليضرب موعداً مع بروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي سيقام في ملعب ويمبلي لندن في الأول من يونيو المقبل.

وخلال الاحتفال، تقدم خوسيلو أمام رئيس ريال مدريد، الذي أجبره على العودة، ومصافحة امرأة كانت تتواجد بجواره، فمن هي تلك المرأة؟.