رئيس ريال مدريد يجبر خوسيلو على مصافحة امرأة.. من هي؟ (فيديو)
أجبر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، لاعبه خوسيلو، على مصافحة امرأة، خلال احتفالات ريال مدريد الرسمية، بلقب الدوري الإسباني.
واحتفل نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بين جماهيره، كما تلقى استقبالاً حكومياً رسمياً وطاف شوارع العاصمة بواسطة حافلة تحمل اللاعبين وكأس البطولة.
وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين قبل أربع جولات من نهاية الموسم، لكنه لم يتمكن من الاحتفال آنذاك؛ نظراً لأنه كانت تنتظره مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ الألماني في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
وتفوق النادي الملكي على النادي البافاري 3/ 2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب ليضرب موعداً مع بروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي سيقام في ملعب ويمبلي لندن في الأول من يونيو المقبل.
وخلال الاحتفال، تقدم خوسيلو أمام رئيس ريال مدريد، الذي أجبره على العودة، ومصافحة امرأة كانت تتواجد بجواره، فمن هي تلك المرأة؟.
هذه السيدة تدعى إيزابيل دياز أيوسو، وتعد سياسية إسبانية تشغل منصب رئيس مجتمع مدريد منذ عام 2019.
وتشغل إيزابيل منصب نائب سكرتير الاتصال والمتحدثة باسم "مجتمع مدريد"، وكانت المرشحة الإقليمية لمنصب رئيس مجتمع مدريد قبل الانتخابات الإقليمية لعام 2019.
واحتشد الآلاف من المشجعين لاستقبال حافلة الفريق التي طافت أرجاء العاصمة قبل توجهها إلى مكان الاحتفال التقليدي للنادي في ميدان سيبيليس.
وجرى تسليم كأس البطولة خلال مراسم احتفالية في المركز التدريبي للنادي، وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: "الفريق تخطى وضعاً بدا أنه لا يمكن تجاوزه"، في إشارة إلى موجة من الإصابات التي ضربت اللاعبين في وقت مبكر من الموسم.