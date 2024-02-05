شكوك حول لحاق فينيسيوس جونيور بمباراة ريال مدريد وجيرونا

ذكرت صحيفة "ماركا" أن هناك شكوكا حول لحاق المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بمواجهة ريال مدريد أمام جيرونا، يوم السبت في الليغا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه جيرونا، يوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ24 من الليغا.

وكان فينيسيوس ضمن تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، لكنه غادر قبل دقائق من صافرة البداية؛ بسبب إصابة في الرقبة.

وقالت الصحيفة إن المدافع الألماني أنطونيو روديغر وفينيسيوس تدربا خارج التشكيلة الأساسية التي لعبت الديربي.

ولعب فينيسيوس 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل فيها 11 هدفا وصنع 5.