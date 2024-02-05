شكوك حول لحاق فينيسيوس جونيور بمباراة ريال مدريد وجيرونا
ذكرت صحيفة "ماركا" أن هناك شكوكا حول لحاق المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بمواجهة ريال مدريد أمام جيرونا، يوم السبت في الليغا.
ويستضيف ريال مدريد منافسه جيرونا، يوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ24 من الليغا.
وكان فينيسيوس ضمن تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، لكنه غادر قبل دقائق من صافرة البداية؛ بسبب إصابة في الرقبة.
وقالت الصحيفة إن المدافع الألماني أنطونيو روديغر وفينيسيوس تدربا خارج التشكيلة الأساسية التي لعبت الديربي.
ولعب فينيسيوس 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل فيها 11 هدفا وصنع 5.
وأوضحت أن الحالة الأكثر إثارة للقلق في ريال مدريد هي حالة فينيسيوس؛ لأنه يعاني من انزعاج كبير في منطقة العنق ما منعه من مواجهة أتلتيكو مدريد.
وأوضحت أن تواجد فينيسيوس أمام جيرونا سيعتمد على تطور حالته، وأكدت أن اللاعب سيبذل كل ما في وسعه ليكون جاهزًا لمواجهة السبت المهمة.
من جانبه، كان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد متفائلا للغاية بشأن استعادة روديغر، الذي غاب عن مباراة الديربي بعد إصابته أمام خيتافي.
واضطر أنشيلوتي للاعتماد على الثنائي ناتشو وداني كارفخال في الديربي.
والخبر السار لأنشيلوتي أنه سيستعيد الفرنسي أوريلين تشواميني، بعد غيابه عن الديربي، بسبب تراكم البطاقات، وأكدت "ماركا" أن تشواميني سيكون أساسيا أمام جيرونا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب التعامل مع إصابة روديغر بحذر شديد؛ لأن التأثير القوي على المنطقة العضلية يتطلب وقتا.
ومن جانبه، لن يواجه إدواردو كامافينغا أي مشكلة في التواجد أمام جيرونا، حيث شارك هذا الصباح مع بقية اللاعبين.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 58 نقطة من 23 مباراة ويتقدم بنقطتين عن
جيرونا الثاني.
وبعد مواجهة جيرونا يلاقي ريال مدريد منافسه لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال
أوروبا، ثم يلاقي رايو فاليكانو وإشبيلية وفالنسيا في الليغا، قبل مواجهة لايبزيغ مجددا في الإياب.