تلفزيون ريال مدريد يهاجم حكم مباراة أتلتيكو ولابورتا وتشافي
واصل تلفزيون ريال مدريد توجيه سهام النقد لكل عناصر اللعبة في الدوري الإسباني، بعد تعادل "الميرنغي" مع أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأحد، في الليغا.
وجاء انتقادات تلفزيون ريال مدريد الرسمي هذه المرة موجهة إلى الحكم سانشيز مارتينيز وخوان لابورتا، رئيس برشلونة، وتشافي هيرنانديز، مدرب البلوغرانا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن هجوم تلفزيون الريال جاء أولا على الحكم سانشيز مارتينيز، حيث قالوا: "هذا الرجل الذي أطلق صافرة اليوم، هل لديه الضمير لينام جيدًا الليلة؟.. تغاضيت عن الكثير من القرارات الواضحة، وهذه ليست أول مرة تفعل ذلك".
وأضاف: "هناك ثلاثية (سيد الخواتم)، أفلام مدتها 3 ساعات، حسنًا، يمكننا أن نصنع ثلاثية مع حكام الديربي دائمًا لصالح الأتليتي: ألبيرولا روخاس وكوادرا فرنانديز وسانشيز مارتينيز.. سيكونون مرعبين".
وتابع تلفزيون الفريق الملكي: "الأتليتي هو النادي الأكثر تفضيلا من قبل الحكام في هذا الدوري، وبفارق كبير عن أقرب منافس، لقد فازوا بدوري 2020-21 بأخطاء تحكيمية واضحة".
الهجوم على تشافي
وانطلقت القناة في هجومها على برشلونة، قائلة: "لابورتا وتشافي بالتأكيد يشعران بالسعادة اليوم، تشافي تحدث وقال إنه يريد المنافسة بشرف، يجب أن نتذكر أن مدرب برشلونة مسيرته كلها كلاعب مليئة بالشبهات؛ لأن مبارياته تخضع للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام والقاضي".
واختتمت: "عندما تسمع أحاديث تشافي عن الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريقه يجب أن تسخر منها، نحن لدينا كل شيء بالدليل، وإذا حدث تلاعب منا، اذهب إلى المحكمة وبلغ عن ذلك".
وتعادل ريال مدريد، يوم الأحد، أمام أتلتيكو مدريد بهدف لمثله، ولكنه ما زال متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المرتبة الثالثة برصيد 50 نقطة.