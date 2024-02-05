تلفزيون ريال مدريد يهاجم حكم مباراة أتلتيكو ولابورتا وتشافي

واصل تلفزيون ريال مدريد توجيه سهام النقد لكل عناصر اللعبة في الدوري الإسباني، بعد تعادل "الميرنغي" مع أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأحد، في الليغا.

وجاء انتقادات تلفزيون ريال مدريد الرسمي هذه المرة موجهة إلى الحكم سانشيز مارتينيز وخوان لابورتا، رئيس برشلونة، وتشافي هيرنانديز، مدرب البلوغرانا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن هجوم تلفزيون الريال جاء أولا على الحكم سانشيز مارتينيز، حيث قالوا: "هذا الرجل الذي أطلق صافرة اليوم، هل لديه الضمير لينام جيدًا الليلة؟.. تغاضيت عن الكثير من القرارات الواضحة، وهذه ليست أول مرة تفعل ذلك".